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В Укрпочте теперь можно оплатить отправку посылки онлайн
14:42 01.02.2022 |
Клиенты "Укрпочты" с 1 февраля могут оплатить стоимость доставки посылок онлайн.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Оплатить доставку посылки онлайн можно на официальном сайте компании в "Личном кабинете".
"Услуга будет полезна прежде всего тем, кто отправляет несколько отправлений за раз: оформив отправку и оплатив онлайн, остается всего лишь отнести посылки в отделение и указать номер ШКИ (штрихкодовый идентификатор), что существенно сокращает время, проведенное в операционном зале", - пояснили в "Укрпочте".
Для клиентов, оформляющих отправку онлайн в личном кабинете или с помощью АРI, действует скидка 5% на внутренние отправления и 3-15% на международные.
"Эта услуга действует для оформления отправлений онлайн на внутренние: "Укрпочта Стандарт", "Укрпочта Экспресс" и международные отправления: "Мелкий пакет рекомендованный", "Посылка" и "EMS", - добавили в компании.
Оплата за отправку онлайн взимается в два этапа.
Сначала на карточном счете клиента блокируется стоимость пересылки отправки при оформлении в "Личном кабинете".
А в отделении при передаче посылки к пересылке адресату осуществляется списание с карточного счета клиента "Личного кабинета" уточненной стоимости пересылки отправлений. Соответственно, в "Личном кабинете" статус "предварительная оплата" меняется на "оплачені".
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В РУБРИКЕ
|В Укрпочте теперь можно оплатить отправку посылки онлайн
"Услуга будет полезна прежде всего тем, кто отправляет несколько отправлений за раз: оформив отправку и оплатив онлайн, остается всего лишь отнести посылки в отделение и указать номер ШКИ (штрихкодовый идентификатор), что существенно сокращает время, проведенное в операционном зале", - пояснили в "Укрпочте".
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