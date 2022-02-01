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НБУ утвердил план восстановления финстабильности для «УАСК Аска»
08:59 01.02.2022 |
Национальный банк Украины по результатам внеплановой инспекционной проверки применил к ЧАО "Украинская акционерная страховая компания Аска" меры воздействия в виде утверждения плана восстановления финансовой стабильности.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 28 января 2022 года.
В октябре прошлого года Национальный банк провел внеплановую инспекционную проверку ЧАО "УАСК Аска". Результаты проверки свидетельствуют о нарушении страховщиком требований законодательства о финансовых услугах. В частности, ЧАО "УАСК Аска" не имеет достаточно приемлемых активов для выполнения страховых обязательств и необходимого объема активов для поглощения убытков, которые могут возникнуть в дальнейшем.
Кроме того, страховая компания не соблюдает в течение длительного времени обязательные требования к платежеспособности. Это создает риск неполного и несвоевременного исполнения обязательств по договорам страхования.
Результатом выполнения утвержденного плана восстановления финансовой стабильности должно стать приведение в соответствие деятельности ЧАО "УАСК Аска" с требованиями законодательства, а именно обязательными требованиями к платежеспособности, до 30 июня 2022 года.
В то же время обязательным условием успешного выполнения плана ЧАО "УАСК Аска" являются своевременные и в полном объеме выплаты страхового возмещения по договорам страхования. Утверждение плана восстановления финансовой стабильности не избавляет финансовое учреждение от выполнения своих обязательств по договорам о предоставлении финансовых услуг.
Решение о применении меры воздействия вступает в силу с 31 января 2022 года.
Как сообщал Укринформ, с июля 2020 года Нацбанк стал регулятором рынка небанковских финансовых услуг.
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