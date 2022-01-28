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Нацбанк получил документы от Укрпочты на покупку банка
23:22 28.01.2022 |
Национальный банк Украины получил от государственной Укрпочта пакет документов о желании приобрести Альпари банк.
Об этом НБУ сообщил в ответ на запрос Экономической правды.
"Национальный банк Украины получил пакет документов о намерении получения существенного участия АО "Укрпочта" в АО "АЛЬПАРИ БАНК"", - говорится в ответе регулятора.
Ранее сообщалось, что сумма сделки может составлять 260 млн грн - на 60 млн грн больше минимальных требований к капиталу банка, установленных НБУ.
Документы поступили в Нацбанк. Согласно закону, решение о согласовании или несогласовании соглашения по покупке банка "Укрпочты" НБУ может принять в течение 2 месяцев с даты получения документов.
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