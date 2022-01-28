Nefco купила долю в Банке Львов за 270 млн грн

Северная экологическая финансовая корпорация (Nefco) стала новым акционером Банка Львов с долей 13,94% в уставном капитале. Корпорация инвестировала в Банк Львов 8,4 млн евро или 270 млн грн, сообщает пресс-служба Nefco.

Отмечается, что благодаря этой инвестиции Банк Львов по-прежнему остается банком со 100% иностранным капиталом. Крупнейшими акционерами банка являются Швейцарский инвестиционный фонд ResponsAbility Participations (48,56%) и частный инвестор из Исландии Маргеир Петурсон с долей в 37,47%.

У банка есть 19 отделений на Западе Украины и в Киеве, он кредитует малый и средний бизнес. В частности, за последние три года кредитование банка ежегодно росло на 45%, а депозиты - на 30%.

По словам главы правления банка Ашота Абраамяна, новый акционер усилит фокус банка в сфере устойчивого экологического и социального финансирования.

Тор Торштайнссон, вице-президент Nefco по работе с малым и средним бизнесом в странах Северной Европы, отметил, что Nefco и банк разделяют одну цель - ускорить "зеленую" трансформацию экономики.