Укрпошта закупает 17 000 банковских терминалов и анонсировала карточку Укрпошта Банка

Почтовый оператор Укрпошта объявил тендер на закупку 17 000 банковских терминалов, которые будут работать в самых отдаленных селах страны, где еще никогда не было банковских услуг. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

"Надеемся, что ответ на вопрос: куда мне девать вашу карту в селе (с "ковидной" тысячей, пенсией или зарплатой), больше не будет стоять на повестке дня в нашей стране. И, конечно же, это будут карты Укрпошта Банка", - написал Смелянский в Facebook.

Он добавил, что первый терминал для приема карт появился в Укрпоште в 2018 году. А в декабре 2021 года их стало уже 7500 (шестой показатель в стране среди компаний-эквайеров).