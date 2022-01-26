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Ощадбанк снижает тариф эквайринга для бизнеса
17:02 26.01.2022 |
Государственный Ощадбанк снизил единый тариф за предоставление услуг эквайринга до 1,8%. Ставка тарифа начнет действовать с 1 февраля, сообщает пресс-служба банка.
Изменение тарифа на эквайринговое обслуживание действующим клиентам произойдет автоматически, добавляют в банке.
Тариф на подключение эквайринга с использованием приложения ОщадPAY, которое является одновременно и терминалом, и кассовым аппаратом в смартфоне, составляет 1,7% суммы сделки без дополнительных комиссий при условии зачисления платежей на счет в банке, уточнили в Ощадбанке.
Ощадбанк занимает второе место на украинском рынке эквайринга. Его эквайринговая сеть составляет более 80 000 POS-терминалов, а количество партнеров - более 29 500.
"Как один из ключевых игроков рынка эквайринга мы учитываем тренды развития платежного рынка и двигаемся в одном направлении вместе с НБУ, международными платежными системами и бизнесом", - прокомментировал Антон Тютюн, член правления Ощадбанка.
Эквайринг - возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами.
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