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Новая почта предлагает получать деньги за товар авансом: как это работает
13:44 25.01.2022 |
Компания Новая почта предлагает получать деньги за свой товар еще до того, как покупатель получит посылку и оплатит покупку в отделении. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Новая услуга "Факторинг наложенного платежа" предоставляется финтех-компанией НоваПей, которая входит в Группу компаний Новая почта.
Обычно продавец получает средства за товар, отправленный по почте, только через 48-72 часа (2-3 дня) после заказа. Время уходит на отправку, получение посылки и банковские зачисления.
"С новой услугой продавцу не нужно ждать несколько дней - деньги поступят сразу после отправки по почте и без необходимости залога. Клиенты Новой почты теперь смогут получать дополнительные оборотные средства, ускорить свои бизнес-процессы и увеличить объемы реализации", - говорится в сообщении.
Как это работает:
1. Дважды в день НоваПей выплачивает аванс за посылки, которые накануне были отправлены Новой почтой с наложенным платежом.
2. Вы получаете информацию, когда получатель забирает посылку или отказывается от нее.
3. По итогам месяца формируется реестр отмененных отправлений и подсчитывается комиссия за услугу факторинга.
4. Перечисляете НоваПей лишние авансовые средства за отмененные и возвращенные отправления до 10 числа следующего месяца.
Чтобы активировать новую услугу, нужно иметь с НоваПей договор на перевод средств и соглашение на факторинг наложенного платежа. Ее стоимость - 0,2% от суммы аванса. Например, вы отправили наложенным платежом товар, который стоит 1000 грн. Чтобы получить деньги авансом, вы оплатите 0,2% суммы за факторинг, но не менее 10 грн, и 2% за перевод средств. То есть 22 гривни.
Воспользоваться новой услугой смогут компании, которые сотрудничают с НоваПей по договору на перевод средств и регулярно отправляют товары Новой почтой. "Также нужно иметь низкий процент возвратов и хорошую историю сотрудничества", - отметили в компании.
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