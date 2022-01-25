Новая почта предлагает получать деньги за товар авансом: как это работает

Компания Новая почта предлагает получать деньги за свой товар еще до того, как покупатель получит посылку и оплатит покупку в отделении. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Новая услуга "Факторинг наложенного платежа" предоставляется финтех-компанией НоваПей, которая входит в Группу компаний Новая почта.

Обычно продавец получает средства за товар, отправленный по почте, только через 48-72 часа (2-3 дня) после заказа. Время уходит на отправку, получение посылки и банковские зачисления.

"С новой услугой продавцу не нужно ждать несколько дней - деньги поступят сразу после отправки по почте и без необходимости залога. Клиенты Новой почты теперь смогут получать дополнительные оборотные средства, ускорить свои бизнес-процессы и увеличить объемы реализации", - говорится в сообщении.

Как это работает:

1. Дважды в день НоваПей выплачивает аванс за посылки, которые накануне были отправлены Новой почтой с наложенным платежом.

2. Вы получаете информацию, когда получатель забирает посылку или отказывается от нее.

3. По итогам месяца формируется реестр отмененных отправлений и подсчитывается комиссия за услугу факторинга.

4. Перечисляете НоваПей лишние авансовые средства за отмененные и возвращенные отправления до 10 числа следующего месяца.

Чтобы активировать новую услугу, нужно иметь с НоваПей договор на перевод средств и соглашение на факторинг наложенного платежа. Ее стоимость - 0,2% от суммы аванса. Например, вы отправили наложенным платежом товар, который стоит 1000 грн. Чтобы получить деньги авансом, вы оплатите 0,2% суммы за факторинг, но не менее 10 грн, и 2% за перевод средств. То есть 22 гривни.

Воспользоваться новой услугой смогут компании, которые сотрудничают с НоваПей по договору на перевод средств и регулярно отправляют товары Новой почтой. "Также нужно иметь низкий процент возвратов и хорошую историю сотрудничества", - отметили в компании.