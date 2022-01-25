Согласно сообщению пресс-службы НБУ, такое решение суд принял в порядке письменного производства без вызова сторон.
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Верховный суд подтвердил легитимность принятых в процессе вывода с рынка ПриватБанка решений Нацбанка и правительства
17:59 24.01.2022 |
Кассационный административный суд в составе Верховного суда 14 января отказал в удовлетворении кассационной жалобы одного из клиентов ПриватБанка (Киев) и оставил в силе решение судов предыдущих инстанций, подтверждающие, что решения Национального банка Украины и правительства страны, принятые в процессе вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка в декабре 2016 года, не нарушили права клиентов и вкладчиков этого банка.
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