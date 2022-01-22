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Продажа билетов онлайн выросла до 68,5% - Укрзализныця
17:39 21.01.2022 |
Доля билетов, приобретенных через онлайн-сервисы "Укрзализныци", в прошлом году достигла 68,5%.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ, передает Укринформ.
"Пассажиры АО "Укрзализныця" все чаще покупают билеты через электронные сервисы. Доля электронных билетов по итогам 2021 года составляет 68,5% от общего объема. Продажа билетов онлайн значительно выросла в декабре прошлого года - до 77%", - говорится в сообщении.
В 2021 году пассажиры АО «Укрзализныця» приобрели 28,8 миллионов билетов на поезда через онлайн-сервисы и кассы.
"Укрзализныця" продолжает развитие онлайн-сервисов, в частности, в течение последнего месяца вместе с Visa вернули 10% денежных средств за проездные документы, приобретенные в чат-ботах УЗ в Viber, Telegram, Facebook Messenger и Apple Messages. Также онлайн можно купить билеты картой «єПідтримка».
АО «Укрзализныця» ввело оформление билетов онлайн в 2012 году. С тех пор доля продажи билетов онлайн растет ежегодно: для сравнения, за 2020 год пассажиры приобрели онлайн 61,5% билетов.
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