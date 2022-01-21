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После долгого перерыва: АвтоКрАЗ возобновил поставки грузовиков для украинской армии
13:10 21.01.2022 |
После длительного перерыва, вызванного банкротством предприятия, крупнейший украинский производитель АвтоКрАЗ начал отгрузку техники для нужд украинской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на AUTO-Consulting.
Первым, в январе 2022 года, Вооруженным Силам Украины было отправлено шасси КрАЗ-63221 6х6, предназначенное для дальнейшего монтажа на него специального армейского оборудования. Это первая машина, поставленная АвтоКрАЗом для нужд ВСУ после длительного перерыва.
Кроме того, предприятие получило заказы и на коммунальную технику. В частности, от Департамента строительства Полтавской ОГА на сумму в 14,8 млн. грн. - до середины марта АвтоКрАЗ должен поставить в Горишни Плавни, Зеньков, Опошню, Решетиловку и Семеновку по одной комбинированной дорожной машине на базе самосвала КрАЗ-5401С2.
После проваленных в 2021 году заказов Министерства обороны для Вооруженных Сил Украины, АвтоКрАЗ недавно заявил о крупном портфеле заказов на 2022 год в количестве 1000 грузовиков. В него также входят грузовые автомобили, заказанные Департаментом обороны США в рамках трехлетнего контракта.
Из-за увеличения объемов производства Кременчугский автомобильный завод даже начал набирать персонал и готов платить им зарплату по 15-25 тысяч гривен. Нынешним сотрудникам также обещают поднять зарплату уже с января.
Интересно, что бывший собственник АвтоКрАЗа, находящийся в розыске миллиардер Константин Жеваго, через суд пытается взыскать с предприятия долги на 6 млрд грн.
Напомним, что АвтоКрАЗ возрождается. Так, полноприводное шасси КрАЗ-63221 в ближайшее время ждет серьезное обновление.
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