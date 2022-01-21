Финансовые новости
- |
- 21.01.22
- |
- 14:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Суд разблокировал счет АрселорМиттал для уплаты налогов и выплаты зарплаты
11:12 21.01.2022 |
Шевченковский суд Киева принял решение отменить запрет на операции по уплате налогов и выплате заработной платы работникам ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР).
Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба компании.
Отмечается, что разблокировка счета упрощает процедуру выплаты аванса работникам предприятия 21 января, а также уплаты налогов за декабрь и четвертый квартал прошлого года.
Ранее Офис Генпрокурора настаивал на том, что заблокированный счет не используется для выплаты зарплаты сотрудникам «АрселорМиттал Кривой Рог». Компания предоставила суду доказательства того, что это утверждение не соответствует действительности.
"В результате суд пересмотрел свое решение и согласился, что блокирование выплаты зарплат является «чрезмерной мерой обеспечения уголовного производства и нецелесообразно»", - отметили на предприятии.
Остальные ранее арестованные счета «АрселорМиттал Кривой Рог» остаются заблокированными, добавили в пресс-службе. Это значительно усложняет выполнение договорных обязательств компании перед поставщиками и замедляет темпы реализации инвестиционной программы.
«Все эти дни мы боролись, чтобы защитить зарплаты наших людей и возможность осуществлять обязательные платежи в бюджет Украины. На очереди - борьба за наши инвестиционные проекты и другие обязательства», - отметил Артем Филипьев, заместитель генерального директора по административным вопросам АМКР.
Блокировка счетов произошла 4 января 2022 года. Об аресте счетов руководство предприятия сообщило зарубежным партнерам - правительствам Люксембурга, Германии, США, а также Офису бизнес-омбудсмена и агентству UkraineInvest.
Как сообщалось, СБУ и Офис генерального прокурора Украины в ноябре 2021 года сообщили о подозрении в служебном подлоге и умышленном уклонении от уплаты налогов финансовому директору «АрселорМиттал Кривой Рог». Он подозревается в уклонении от уплаты налогов на 2,2 млрд грн.
Госэкоинспекция в сентябре 2021 года наложила на «АрселорМиттал Кривой Рог» 450 млн грн штрафа из-за нанесения ущерба экологии.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Введет ли СНБО санкции против Волошина, Олейника и Сивковича
ТОП-НОВОСТИ
|Игра на нервах. К чему привела паника инвесторов из-за угрозы вторжения РФ
|«Шашлыки на День Победы». Почему Зеленский борется с паникой, а не с Путиным
|Операция «я ваш приговор» провалилась: Кто будет спасать ситуацию
|НБУ повысил учетную ставку до 10% годовых
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|После долгого перерыва: АвтоКрАЗ возобновил поставки грузовиков для украинской армии
|Суд разблокировал счет АрселорМиттал для уплаты налогов и выплаты зарплаты
|У monobank появятся банкоматы
|На ГП «Заря»-«Машпроект» во время длительных выходных похитили дорогостоящее оборудование
|Эпицентр получил $120 млн кредита на агроразвитие
|Нормативы к началу января нарушали четыре украинских банка - НБУ
Это интересно
|Илон Маск намерен заняться разработкой общего искусственного интеллекта
|Toyota показала сверхроскошную версию новой Tundra
|Китайская Tencent начала сканировать лица, не давая детям получить доступ к играм со «взрослых» аккаунтов
|Американские власти взялись за облачный сервис Alibaba
|В AnTuTu теперь есть тест батареи и зарядки
|Тепловые насосы Tesla Model 3 и Model Y не работают в сильные морозы
|Intel тоже хочет свой продукт для майнинга Bitcoin. Компания готовит ASIC Bonanza Mine