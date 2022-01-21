Суд разблокировал счет АрселорМиттал для уплаты налогов и выплаты зарплаты

Шевченковский суд Киева принял решение отменить запрет на операции по уплате налогов и выплате заработной платы работникам ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР).

Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что разблокировка счета упрощает процедуру выплаты аванса работникам предприятия 21 января, а также уплаты налогов за декабрь и четвертый квартал прошлого года.

Ранее Офис Генпрокурора настаивал на том, что заблокированный счет не используется для выплаты зарплаты сотрудникам «АрселорМиттал Кривой Рог». Компания предоставила суду доказательства того, что это утверждение не соответствует действительности.

"В результате суд пересмотрел свое решение и согласился, что блокирование выплаты зарплат является «чрезмерной мерой обеспечения уголовного производства и нецелесообразно»", - отметили на предприятии.

Остальные ранее арестованные счета «АрселорМиттал Кривой Рог» остаются заблокированными, добавили в пресс-службе. Это значительно усложняет выполнение договорных обязательств компании перед поставщиками и замедляет темпы реализации инвестиционной программы.

«Все эти дни мы боролись, чтобы защитить зарплаты наших людей и возможность осуществлять обязательные платежи в бюджет Украины. На очереди - борьба за наши инвестиционные проекты и другие обязательства», - отметил Артем Филипьев, заместитель генерального директора по административным вопросам АМКР.

Блокировка счетов произошла 4 января 2022 года. Об аресте счетов руководство предприятия сообщило зарубежным партнерам - правительствам Люксембурга, Германии, США, а также Офису бизнес-омбудсмена и агентству UkraineInvest.

Как сообщалось, СБУ и Офис генерального прокурора Украины в ноябре 2021 года сообщили о подозрении в служебном подлоге и умышленном уклонении от уплаты налогов финансовому директору «АрселорМиттал Кривой Рог». Он подозревается в уклонении от уплаты налогов на 2,2 млрд грн.

Госэкоинспекция в сентябре 2021 года наложила на «АрселорМиттал Кривой Рог» 450 млн грн штрафа из-за нанесения ущерба экологии.





