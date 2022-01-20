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На ГП «Заря»-«Машпроект» во время длительных выходных похитили дорогостоящее оборудование
10:58 20.01.2022 |
На николаевском государственном предприятии «Заря»-«Машпроект» во время почти трехнедельных выходных, введенных для экономии энергоносителей, похитили дорогостоящее электронное оборудование, чем поставили под угрозу работу двух цехов.
Это событие корреспонденту Укринформа подтвердили в пресс-службе предприятия.
«В двух цехах предприятия, которые находятся в одном корпусе, произошла кража с порчей оборудования с целью извлечения драгоценных металлов. От действий злоумышленников пострадали несколько единиц оборудования. Работа некоторого уже возобновлена, над восстановлением других работают специалисты», - говорится в комментарии.
Отмечается также, что инцидент произошел в период, когда предприятие находилось в режиме свободных от работы дней. Перерыв в работе был введен для экономии энергоносителей. Расчетные расходы на энергоносители на январь 2022-го составили около 150 млн грн при том, что традиционно это месяц невысокой производственной активности. Ожидаемая экономия - около 60 млн гривень.
О происшествии были уведомлены правоохранительные органы. В настоящее время проводится досудебное расследование. В то же время проводится внутреннее расследование инцидента.
Для предотвращения подобных случаев уже введена смена системы охраны объекта.
На предприятии подчеркнули, что в целом все производственные задачи могут быть выполнены, нет непреодолимых препятствий для работы предприятия.
Накануне некоторые местные интернет-издания распространили информацию со ссылкой на работников предприятия о том, что из-за кражи оборудования два цеха не смогли приступить к работе. В частности, были украдены электронные платы вакуумных печей в 30-м и 46-м цехах, в результате чего их эксплуатация стала невозможной.
Завод не работал с 31 декабря прошлого года до 17 января.
ГП «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Заря»-«Машпроект» - известный в мире разработчик и производитель газовых турбин и газотурбинных установок морского и общепромышленного применения. Доля экспорта в общем объеме поставок составляет 90%.
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