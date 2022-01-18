Эпицентр получил $120 млн кредита на агроразвитие

Европейский инвестиционный банк выделит группе компаний Эпицентр К кредит в размере $120 млн, сообщила LIGA.net пресс-служба группы.

Средства будут направлены на развитие сельскохозяйственной инфраструктуры, сообщили в компании.

Программа будет действовать девять лет. Деньги потратят на развитие агробизнеса и строительство элеваторных комплексов для хранения зерновых и масличных культур.

"Эпицентр К продолжает динамично развиваться и инвестировать немало средств в украинскую экономику. Кроме масштабирования торговой сети, мы расширяем собственные производственные и элеваторные мощности, реализуем новые логистические и инфраструктурные проекты", - добавил гендиректор компании Петр Михайлишин.