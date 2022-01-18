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Эпицентр получил $120 млн кредита на агроразвитие
15:35 18.01.2022 |
Европейский инвестиционный банк выделит группе компаний Эпицентр К кредит в размере $120 млн, сообщила LIGA.net пресс-служба группы.
Средства будут направлены на развитие сельскохозяйственной инфраструктуры, сообщили в компании.
Программа будет действовать девять лет. Деньги потратят на развитие агробизнеса и строительство элеваторных комплексов для хранения зерновых и масличных культур.
"Эпицентр К продолжает динамично развиваться и инвестировать немало средств в украинскую экономику. Кроме масштабирования торговой сети, мы расширяем собственные производственные и элеваторные мощности, реализуем новые логистические и инфраструктурные проекты", - добавил гендиректор компании Петр Михайлишин.
Эпицентр К вышел на аграрный рынок еще в 2016 году, а сегодня обрабатывает 167 000 га земли в шести областях Украины. А в Винницкой и Хмельницкой компания открыла собственные элеваторные хабы.
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