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Укртрансгаз отсудил 71 млн грн у Львовгаза Фирташа
17:37 13.01.2022 |
Западный апелляционный хозсуд частично удовлетворил апелляционную жалобу Укртрансгаза и отменил решение Хозсуда Львовской области, которым госкомпании было отказано в удовлетворении иска к Львовгазу из группы РГК бизнесмена Дмитрия Фирташа. Об этом пишет Finbalance.
Решение отменено о взыскании 698,4 млн грн задолженности за услуги балансировки объемов природного газа за 2016-2018 годы. Соответствующее решение суд вынес 11 октября 2021 года.
В то же время, суд решил взыскать со Львовгаза в пользу Укртрансгаза 71 млн грн задолженности.
Начальный объем исковых требований Укртрансгаза составил 826,2 млн грн, но часть из них - на 127,9 млн грн - госкомпания отозвала.
В ноябре 2021 года Верховный Суд открыл кассационные производства по кассационным жалобам Укртрансгаза и Львовгаза на постановление суда апелляционной инстанции по этому делу.
17 февраля 2021 года Хозсуд Львовской области отказался удовлетворить иск Укртрансгаза к Львовгазу по еще одному делу - о взыскании 1,15 млрд грн за услуги балансировки объемов природного газа в период с июля 2018 года по февраль 2019 года.
Кроме того, 16 июня Хозсуд Львовской области отказался удовлетворить иск Укртрансгаза к Львовгазу по делу о взыскании 504,1 млн грн за услуги балансировки объемов природного газа в марте-июне 2019 года.
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