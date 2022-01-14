Укртрансгаз отсудил 71 млн грн у Львовгаза Фирташа

Западный апелляционный хозсуд частично удовлетворил апелляционную жалобу Укртрансгаза и отменил решение Хозсуда Львовской области, которым госкомпании было отказано в удовлетворении иска к Львовгазу из группы РГК бизнесмена Дмитрия Фирташа. Об этом пишет Finbalance.

Решение отменено о взыскании 698,4 млн грн задолженности за услуги балансировки объемов природного газа за 2016-2018 годы. Соответствующее решение суд вынес 11 октября 2021 года.

В то же время, суд решил взыскать со Львовгаза в пользу Укртрансгаза 71 млн грн задолженности.

Начальный объем исковых требований Укртрансгаза составил 826,2 млн грн, но часть из них - на 127,9 млн грн - госкомпания отозвала.

В ноябре 2021 года Верховный Суд открыл кассационные производства по кассационным жалобам Укртрансгаза и Львовгаза на постановление суда апелляционной инстанции по этому делу.

17 февраля 2021 года Хозсуд Львовской области отказался удовлетворить иск Укртрансгаза к Львовгазу по еще одному делу - о взыскании 1,15 млрд грн за услуги балансировки объемов природного газа в период с июля 2018 года по февраль 2019 года.

Кроме того, 16 июня Хозсуд Львовской области отказался удовлетворить иск Укртрансгаза к Львовгазу по делу о взыскании 504,1 млн грн за услуги балансировки объемов природного газа в марте-июне 2019 года.

