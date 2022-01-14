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Суд арестовал проданные ФГИ 100% акций завода "Большевик" – ГБР
12:14 13.01.2022 |
Государственное бюро расследований (ГБР) проводит расследование в рамках дела о возможных злоупотреблениях должностных лиц Фонда госимущества Украины (ФГИ) во время приватизации АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ, ранее - завод "Большевик") в Киеве.
"11 января 2022 года следственный судья по ходатайству стороны обвинения наложил арест на 100% уставного капитала Первого киевского машиностроительного завода с целью сохранения указанного вещественного доказательства", - сообщает пресс-служба ГБР.
Согласно данным госреестра, акции уже сменили собственника - им вместо Фонда госимущества стал победитель приватизационного конкурса ООО "Дженерал Коммерс" (Киев), бенефициаром которого указан киевлянин Владимир Долгополов.
В Бюро отмечают, что незаконное отчуждение завода из государственной собственности по заниженной стоимости нанесло экономический ущерб государственным интересам.
"Экспертиза установила, что отчет об оценке имущества, использованный для определения стоимости акций завода, не соответствует требованиям законодательства. Это могло отрицательно сказаться на достоверности такой оценки", - указывают в Бюро.
В рамках уголовного производства по ч.2. ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Как сообщалось, Фонд государственного имущества в ходе аукциона 27 октября продал АО "ПКМЗ" за 1,429 млрд грн. Его через ООО "Дженерал Коммерс" выкупил консорциум инвесторов, среди которых собственник A Development Алексей Баранов и компания UDP под управлением Андрея Иванова.
Стартовая цена за АО "ПКМЗ" (ранее - завод "Большевик") была установлена на уровне 1,39 млрд грн. Согласно приватизационным условиям, новый владелец должен погасить задолженности ПКМЗ перед трудовым коллективом, госбюджетом и другими кредиторами (сейчас долги насчитывают более 500 млн грн), выполнить требования действующего коллективного договора и не допустить увольнения в течение определенного срока.
Помимо этого, покупателю необходимо инвестировать в модернизацию предприятия не менее 57 млн грн в течение трех лет, сохранить часть существующего потенциала производства на площадке в Киеве или Жашкове, или других производственных мощностях в Украине.
Антимонопольный комитет Украины 29 декабря 2021 года предоставил "Дженерал Коммерс" разрешение на приобретение акций "ПКМЗ".
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