Shabo остается единственным крупным предприятием в стране с отоплением виноградной лозой

Производитель вина Shabo (Одесская обл.) остается единственным крупным предприятием в стране, использующим в качестве альтернативного топлива для обеспечения производственных процессов виноградную лозу, сообщила пресс-служба компании.

В пресс-релизе уточняется, что для отопления помещений и винодельческих процессов Shabo с 2014 года использует котельную мощностью 1,1 МВт, работающую на сжигании виноградной лозы, собираемой на предприятии.

"У нас огромные площади виноградников (1,2 тыс. га) и десятки тысяч квадратных метров производственных помещений. Всю эту территорию нужно отапливать, а также подавать тепловую энергию для производственных процессов. Как это делать, если до самого предприятия невозможно провести газ из-за особенностей расположения? Вот мы и обратили внимание на собственный ресурс - виноградную лозу", - цитирует компания главного инженера Валентина Клюса.

В сообщении указано, что ежегодно на предприятии собирается около 1,2 тыс. тонн привоя из виноградной лозы, обрезаемого для регулирования роста и плодоношения виноградников. Полученных объемов привоя достаточно для отопления десятков тысяч квадратных метров производственного комплекса, Центра культуры вина Shabo, а также подачи тепловой энергии для винодельческих процессов.

Помимо того, зола, остающаяся после сжигания виноградной лозы, используется компанией как удобрение для почвы.

По данным компании, котельная мощностью 1,1 МВт была спроектирована и построена в 2011-2014 годах компанией Kriger (ЧАО "Житомирремхарчомаш", Житомир). Сезон отопления на ней начинается в августе, со стартом переработки винограда, и завершает в марте-апреле, когда заканчивается отопительный сезон.

Shabo является крупным украинским производителем вина, создана в 2003 году. Занимается выращиванием и переработкой винограда, производством и реализацией алкогольной продукции.

С 2005 года компания производит коньяки и бренди, а с 2013 года - виноградную водку Shabo. Производственные мощности комплекса, который занимает более 10 тыс. кв. м, обеспечивают полный цикл производства крепких алкогольных напитков виноградного происхождения.

Ассортимент продукции Shabo представлен во всех регионах Украины, а также в Грузии, Израиле, Китае, Польше, Латвии, Эстонии, Бельгии, Франции, Дании, Чехии, США, Бразилии, Канаде, Азербайджане, Японии, Норвегии и Великобритании.

Мощности компании по переработке за сезон - более 20 тыс. тонн винограда красных и белых сортов. Винохранилище "Шабо" имеет общую площадь около 10 тыс. кв. м. Ежегодно в Shabo производят 50 млн бутылок в год, всего около 80 наименований продукции. Бутилирование осуществляется на 9 линиях розлива.

По данным Госреестра юридических и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром входящих в группу компаний Shabo ООО "Промышленно-торговая компания "Шабо" является Важа Иукуридзе, ООО "Агрофирма "Шабо" (оба Одесская обл., с. Шабо) - Важа Иукуридзе и Бела Чоликидзе.

