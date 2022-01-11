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Предприятие из Украины отгрузило в Чехию мощный бетонный завод
11:12 11.01.2022 |
Завод «Бетонмаш» отгрузил на экспорт заказчику в Чехию свою разработку - высокопроизводительный бетонный завод «Гранит-90П».
Как передает Укринформ, об этом 10 января сообщили в пресс-службе предприятия.
"Нашим партнерам в Чехию была поставлена новая мощная разработка серии Гранит - высокопроизводительный бетонный завод "Гранит-90П" производительностью 90 кубометров в час", - говорится в сообщении.
Установлено, что эта установка имеет ряд преимуществ и особенностей, которые увеличивают эффективность и качество работы: бункеры с увеличенной емкостью отсеков, уникальный разрезной планетарно-роторный бетоносмеситель емкостью 1500 л готового замеса, автоматическая система открывания крышек бункеров.
Также новый бетонный завод оборудован зимним комплектом обшивки для успешной работы в любое время года.
Машиностроительный завод «Бетонмаш» (г. Славянск, Донецкая область) имеет 78-летний опыт разработки, конструирования, проектирования и производства строительной техники и бетоносмесительного оборудования. За эти годы на заводе разработали, изготовили и поставили в 50 стран мира более 50 тыс. бетоносмесителей разного типа, более 10 тыс. автобетоносмесителей и цементовозов.
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