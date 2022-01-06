НБУ в декабре применил к шести финучреждениям меры воздействия

Национальный банк в декабре 2021 года применил к 2 банкам и 4 небанковским финансовым учреждениям меры воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - предотвращение и противодействие) за деятельностью банков и небанковских финансовых учреждений, а также валютного надзора в декабре 2021 года применил к 2 банкам и 4 небанковским финансовым учреждениям меры воздействия", - говорится в сообщении.

Так, меры воздействия применены к АО "Айбокс Банк", в частности: отстранение должностного лица банка за ненадлежащее исполнение банком обязанности по осуществлению надлежащей проверки новых клиентов, а также существующих клиентов. Также к банку было применено письменное предостережение.

К АО "Банк Альянс" было применено письменное предостережение и наложено несколько штрафов, в том числе в размере 1,35 млн грн, 200 тыс. грн и 26 тыс. грн.

К ОДО "СК "Спейр", ООО "Украинские Финансовые Операции" и ПО "Ломбард Платинум Капитал" Курний и компания" регулятор применил письменные предостережения.

К ООО "Электрум Пеймент Систем" был применен штраф в размере 204 тыс. грн за невыполнение обязанности осуществлять меры надлежащей проверки до проведения перевода плательщика (инициатора перевода).

Как сообщал Укринформ, с 1 июля 2020 года Нацбанк стал регулятором рынка небанковских финансовых услуг.