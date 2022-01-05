Прокуратура через суд заблокировала все счета «ArcelorMittal Кривой Рог» из-за спора по поводу рентных платежей за добычу железной руды

Офис Генерального прокурора Украины совместно с Шевченковским судом г. Киев 4 января заблокировали средства на всех счетах Криворожского горно-металлургического комбината ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.).

Согласно пресс-релизу компании в среду, представители Офиса генпрокурора обратились в украинские банки с требованием выполнить принятые 30 ноября 2021 года судом решения о наложении арестов на счета предприятия.

При этом уточняется, что спор касается подхода к расчету ренты. 4 ноября 2021 года окружной административный суд поддержал позицию АМКР, отклонив гражданский иск против компании, возбужденный Государственной налоговой службой. В налоговые органы подана апелляция, и компания готовится отстаивать свою позицию в апелляционном административном суде.

"Несмотря на то, что административный суд вынес решение в пользу АМКР, 17 ноября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины возбудили уголовное дело против одного из руководителей АМКР. Компания считает эти обвинения безосновательными и ярким примером политического давления на крупнейшего иностранного инвестора", - констатируется в пресс-релизе.

Вместе с тем указывается, что эти надуманные уголовные обвинения предъявляются физическому лицу, а не компании. В настоящее время гражданский процесс против АМКР не ведется и, следовательно, нет юридических оснований для блокирования счетов компании, считают в компании.

Заместитель гендиректора по админвопросам АМКР Артем Филипьев отметил, что верховенство права, как принцип, похоже, полностью разрушено в Украине. После того, как окружной суд вынес решение в пользу ArcelorMittal, и пока административный иск налоговиков находится на рассмотрении, Генпрокуратура предприняла агрессивные меры против компании, что противоречит букве и духу закона.

"Это неприемлемо и неслыханно в любой разумной юрисдикции по всему миру. Со старта нового года наша компания получила очередное красноречивое подтверждение тому, что государство враждебно настроено к иностранным инвесторам. Возмутительно, что правоохранительные органы готовы парализовать работу крупнейшего горно-металлургического предприятия страны и поставить под угрозу более 20 000 человек, которые не получат свою зарплату вовремя. Эти обвинения и арест счетов не имеют под собой оснований, и мы будем защищать законные интересы нашего бизнеса, а также наших многочисленных сотрудников, поставщиков и партнеров", - резюмировал замгендиректора, слова которого приводятся в пресс-релизе.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".