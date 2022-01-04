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Минфин обнародовал перечень уполномоченных банков для выплаты пенсий
16:01 04.01.2022 |
Министерство финансов обнародовало перечень уполномоченных банков для выплаты пенсий, денежной помощи и зарплаты работникам бюджетных учреждений.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минфина.
«В соответствии с требованиями пункта 4 Порядка отбора банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи, выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию и заработной платы работникам бюджетных учреждений, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 26.09.2001 №1231, Министерство финансов Украины публикует перечень уполномоченных банков по состоянию на 04.01.2022», - говорится в сообщении.
В уполномоченные банки, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений вошли 46 учреждений: АО «Ощадбанк», АО КБ «ПриватБанк», АО АБ «Укргазбанк», АО «Укрэксимбанк», АО «Агропросперис Банк», АО «КБ «Аккордбанк», АО «Акцент-Банк», АО «Альфа-Банк», АО «Банк Альянс», АО «Банк Восток», АО «Банк Инвестиций и сбережений», АО «Банк Кредит Днипро», АО «Банк «Украинский капитал», АО КБ «Глобус Банк», АО «Восточно-Украинский Банк «Грант», АО «Идея Банк», АО АКБ «Индустриалбанк», АО «Коммерческий Индустриальный Банк», АО «АКБ «Конкорд», АО «Кредитвест Банк», АО «Креди Агриколь Банк», АО «Кредобанк», АО «Кристалбанк», АО «АКБ «Львов», АО «Мегабанк», АО «Метабанк», АО «Международный Инвестиционный Банк», АО «Мотор-Банк», АО «МТБ Банк», АО «ОТП Банк», АО АБ «Пивденный», АО «Пиреус Банк МКБ», АО «Поликомбанк», АО «Полтава-Банк», АО «Правэкс Банк», АО «ПроКредит Банк» , АО «Первый Украинский Международный Банк», АО «АКБ Радабанк», АО «Райффайзен Банк Аваль», АО «РВС Банк», АО «Скай Банк», АО «Таскомбанк», АО «Укрстройинвестбанк», АО «УкрСиббанк», АО «Универсал Банк», АО «Юнекс Банк».
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