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ФГИУ продает Одесский завод шампанских вин
13:57 04.01.2022 |
Фонд государственного имущества выставляет на продажу Одесский завод шампанских вин по стартовой цене 87,4 млн грн.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ФГИУ в Фейсбуке.
"На приватизацию выставлен Одесский завод шампанских вин - одно из старейших предприятий. Именно здесь в 1899 году началась история производства игристого вина в Украине", - говорится в сообщении.
В Фонде напомнили, что завод строили с погребами для выдержки 2 млн бутылок вина, производственным корпусом, вспомогательными помещениями. За более чем сто лет существования производство вина на Одесском заводе несколько раз прекращали, в последний раз это произошло в 2018 году.
"С тех пор государство не производит вино на этом предприятии, а его мощности впоследствии были переданы в аренду", - добавили в приватизационном ведомстве.
Аукцион по приватизации завода должен пройти 1 февраля 2022 года, а его стартовая цена составляет 87,4 млн грн.
Одно из условий приватизации - сохранение видов деятельности по производству виноградных вин.
Как сообщал Укринформ, в 2021 году от приватизации в государственный бюджет поступило 5,07 млрд грн.
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