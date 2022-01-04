ФГИУ продает Одесский завод шампанских вин

Фонд государственного имущества выставляет на продажу Одесский завод шампанских вин по стартовой цене 87,4 млн грн.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ФГИУ в Фейсбуке.

"На приватизацию выставлен Одесский завод шампанских вин - одно из старейших предприятий. Именно здесь в 1899 году началась история производства игристого вина в Украине", - говорится в сообщении.

В Фонде напомнили, что завод строили с погребами для выдержки 2 млн бутылок вина, производственным корпусом, вспомогательными помещениями. За более чем сто лет существования производство вина на Одесском заводе несколько раз прекращали, в последний раз это произошло в 2018 году.

"С тех пор государство не производит вино на этом предприятии, а его мощности впоследствии были переданы в аренду", - добавили в приватизационном ведомстве.

Аукцион по приватизации завода должен пройти 1 февраля 2022 года, а его стартовая цена составляет 87,4 млн грн.

Одно из условий приватизации - сохранение видов деятельности по производству виноградных вин.

Как сообщал Укринформ, в 2021 году от приватизации в государственный бюджет поступило 5,07 млрд грн.