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Совладелец АТБ инвестировал $5 млн в украинский стартап по производству роботов Deus Robot
08:38 04.01.2022 |
Американская компания BGV Trident Capital, которая основана совладельцем АТБ Геннадием Буткевичем и Ильей Пономаревым, инвестировала $5 млн в стартап по производству роботов Deus Robots, созданный Павлом Пикулиным в 2018 году, сообщает Forbes.
По словам владельца Deus Robots, инвестиции пойдут на создание в Киеве серийное производство мощностью 400 роботов в месяц.
Также деньги от американской компании BGV Trident Capital направят на расширения команды до 80 человек и выход компании по производству роботов Deus Robots на международные рынки: США, Польшу, Германию, Чехию и другие страны. За рубежом Deus Robots хочет работать с бизнесами, имеющими склады: ритейл, почтовые операторы, фармацевтические компании.
До сих пор Deus Robots развивалась на инвестиции своих основателей. Пикулин уже проинвестировал более $1 млн в развитие проекта. В 2021 году Deus Robots выпустила и поставила заказчикам 40 роботов. В Украине стартап работает с Новой Почтой, но Пикулин сообщил, что ведет переговоры с 13-ю местными компаниями, пышет Forbes.
Уже сейчас в портфеле Deus Robots заказы на поставку более 400 роботов в 2022-2023 годах. По словам Пикулина, инвестиции роботов можно окупить с первого дня, если арендовать роботов, или же через 1-3 года, если покупать их.
Deus Robots - украинская робототехническая компания, основанная в 2018 году. Специалисты Deus Robots разработали шесть колесных роботов для работы на складах, которые ориентируются в пространстве благодаря расположенным на полу QR-кодам. Работы повышают эффективность работы: обычный человек сортирует 500 посылок в час, а с роботом в 3 раза больше - 1500 посылок.
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