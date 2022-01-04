Ярославский увеличил свою долю в страховой компании «Оранта» до 72%

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Ярославский увеличил свою долю в страховой компании «Оранта» до 72%

 

ООО "НС-Финанс" украинского бизнесмена Александра Ярославского увеличило свою долю в НАСК "Оранта" с 50,003547% акций до 72,24036%, говорится в сообщении "Оранты" в системе раскрытия НКЦБФР.

Согласно ему, это произошло за счет сокращения до нуля пакета казахстанского БТА Банка, который владел 20,284049% акций.

В информации уточняется, что доля голосующих акций "НС-Финанс" возросла с 50,106890% до 72,389660%, а их число - с 66 млн 254,7 тыс. до 95 млн 718,477 тыс.

Как сообщалось, ООО "НС-Финанс" (Киев) уведомила о заключении 13 декабря договора купли-продажи, по результатам выполнения которого общество стало владельцем контрольного пакета ПАО "Национальная акционерная страховая компания "Оранта" в размере 50,0035%.

После этого "НС-Финанс" направило публичное предложение о приобретении акций у всех держателей акций страховщика по 1,05 грн за акцию. Покупку акций от его имени осуществляет ООО "ДМ БРОК" (Харьков). Цена покупки акций- 1,05 грн.

Согласно данным НКЦБФР, по состоянию на первый квартал 2021 года у БТА Банка было 35,17%, кипрских компаний Visiline Limited - 9,424%, Cezavelios Holdings Ltd. - 5,623%, Chilwell Limited - 9,991% акций, а еще 7,1826% - у Марии Лосевой.

НАСК "Оранта" является правопреемником "Укргосстраха", основанного 25 ноября 1921 года. В 1993 году "Укргосстрах" был преобразован, его учредителем со стороны государства выступил Фонд госимущества Украины (ФГИ). В 2007 году ФГИ продал инвестору последний пакет акций, находящийся в государственной собственности.

Свою деятельность страховщик осуществляет на основании 33 лицензий: 15 обязательных и 18 добровольных видов страхования.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

11:06 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 04.01.2022

11:05 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 04.01.22

10:59 Остаток средств на корсчетах банков 31.12.21

10:49 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 31.12.2021

09:55 Доллар США дешевеет к евро 4 января, дорожает в паре с иеной

09:45 Фондовые рынки АТР 4 января меняются без единой динамики, японский и австралийский индексы уверенно растут

08:30 Ярославский увеличил свою долю в страховой компании «Оранта» до 72%

08:01 Кредитный портфель украинских банков в ноябре возрос на 2%, NPL сократился на 4,2% - НБУ

07:38 Карточки киевлянина – социальный, а не коммерческий проект: Ощадбанк раскритиковал штраф АМКУ

07:33 НБУ в 2022г. проведет плановые инспекционные проверки 35 банков и 40 небанковских финучреждений

07:28 НБУ установил повышенный необходимый уровень достаточности капитала для семи банков, включая Укрэксимбанк

07:26 НБУ поднял вес риска потребительских кредитов до 150% с 1 января 2022г

07:07 Рынок акций США 3 января закрылся ростом, Dow Jones прибавил 0,68%

30.12 Ажиотажный валютный спрос «уронил» гривну на межбанке

30.12 НБУ будет рассчитывать курсы валют по-новому

• дальше…

11:39 Рынок новых легковых авто в Украине в 2021г. вырос на 21% и впервые за 8 лет превысил 100 тыс. ед.

11:35 В Міністерстві агрополітики України була проведена «Велика дегустація вин України»

11:05 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 04.01.22

09:49 Цены на нефть поднимаются перед заседанием ОПЕК+, Brent подорожала до $79,42 за баррель

09:42 В Украине в прошлом году продали около 200 тысяч гектаров сельхозземель

09:38 Новым генсеком ОПЕК стал представитель Кувейта

08:22 В Украине вступил в силу закон, запрещающий доступ российских судов во внутренние водные пути государства

08:08 Украина обязала частных газодобытчиков до мая продавать 20% добываемого газа на УЭБ

08:05 Украина вошла в 2022 год с запасами в ПХГ 13,5 млрд куб. м

07:57 Госказначейство 30 декабря возместило из бюджета 3,3 млрд грн НДС

• дальше…

10:40 Франция сделала контрацептивы бесплатными для женщин до 25 лет

10:31 США полностью вывели войска из Ирака

09:38 Новым генсеком ОПЕК стал представитель Кувейта

08:59 Во Франции обнаружен новый вариант коронавируса

08:18 Журналист Цимбалюк покинул Россию из-за угрозы личной безопасности

30.12 Group DF Фирташа продала титановый бизнес в Крыму российской компании

30.12 Эстония планирует передать Украине ракеты Javelin и гаубицы

30.12 Российские банки обяжут передавать биометрию клиентов государству

30.12 МИД РФ предлагает заключить соглашение о международном контроле интернета

30.12 30 лет британской поддержки: Лондон гарантирует Украине для защиты от РФ

29.12 Экс-президенту Молдовы Додону объявили подозрение по делу о хищении средств

29.12 Китай намерен стать центром глобальной робототехнической индустрии к 2025 году

29.12 США и Евросоюз осудили запрет в России «Мемориала»

29.12 Мировой рынок облигаций покажет худший результат за 22 года

29.12 ЕС хочет участвовать в переговорах США и РФ о безопасности

• дальше…

09:42 В Украине в прошлом году продали около 200 тысяч гектаров сельхозземель

07:47 Украинцы должны регистрировать SIM-карты по паспорту: закон вступил в силу

29.12 Гослесагентство Украины в 2021 году высадило 240 млн деревьев

29.12 Франца Володимира фон Габсбург-Лотрингена та Аллу Наволокіну нагородили Всесвітнім Орденом

29.12 Количество вакцинированных взрослых украинцев в ближайшее время превысит 50% - премьер

21.12 «Автострада» пробурила и забетонировала половину свай под опоры новой развязки на Дарницком мосту в Киеве

20.12 Украина с 1 февраля установила минимальную розничную цену на простые пластиковые пакеты 2-3 грн

17.12 Украина получит 50 вертолетов Aurbus в 2022 году

16.12 Локдауна не будет, но маски останутся надолго - премьер Украины

15.12 В Украине адаптивный карантин продлевается до 31 марта 2022 года

13.12 Всемирный банк выделил Украине $150 млн на борьбу с COVID-19: деньги пойдут на вакцинацию

13.12 Украина получила от ЕИБ 50 миллионов евро на закупку COVID-вакцин

10.12 Сегодня заработал запрет на бесплатные пластиковые пакеты. Что изменится для украинцев

09.12 Киев увеличит арендную ставку на землю под жилую застройку до 12% от нормативной оценки

06.12 Бюджет Программы медгарантий в 2022г увеличен на 33,8 млрд грн – НСЗУ

• дальше…

08:18 Журналист Цимбалюк покинул Россию из-за угрозы личной безопасности

07:41 Ахметов за год поднялся на 130 мест в рейтинге миллиардеров Bloomberg

07:21 Позитив недели. Наш новый БПЛА Gekata усилит воздушную разведку

30.12 Полевение власти, объединение оппозиции и новые политпроекты: Какими будут политические тренды в Украине в 2022 году

30.12 СНБО планирует определить первых олигархов к концу мая – Данилов

30.12 Эстония планирует передать Украине ракеты Javelin и гаубицы

30.12 На суше, в воде, в воздухе и в киберпространстве: Какие международные военные учения пройдут в Украине в 2022 году

30.12 30 лет британской поддержки: Лондон гарантирует Украине для защиты от РФ

30.12 Лещенко возвращается в набсовет Укрзализныци

29.12 ЕС хочет участвовать в переговорах США и РФ о безопасности

29.12 Зеленский ввел санкции против двух новых украинских телеканалов - указ

29.12 Зеленский утвердил новую Стратегию информационной безопасности Украины - указ

28.12 ГБР возбудило два уголовных производства против экс-замминистра внутренних дел Гогилашвили

28.12 Киев между Москвой и Вашингтоном. Почему в январе можно ждать большой зрады

28.12 Дело Порошенко: Печерский суд не получал ходатайство о мере пресечения

• дальше…

10:01 Капитализация Apple преодолела отметку в $3 триллиона

09:20 Двухфакторная идентификация больше не самый безопасный способ защиты

09:05 Вакцина от «омикрона»: кто ее разрабатывает и когда ее ждать

08:38 Совладелец АТБ инвестировал $5 млн в украинский стартап по производству роботов Deus Robot

30.12 Власти Кореи порекомендовали Apple и Google забанить P2E-игры

30.12 Названы самые дорогие аукционные автомобили 2021 года

30.12 Состояние Павла Дурова выросло на $13,8 млрд за 2021 год

29.12 Американцы создали солнечную панель-сэндвич для прямой передачи энергии из космоса на земные приёмники

29.12 Xiaomi решила вопрос с датчиком приближения: Xiaomi 12 Pro получил первый встроенный в экран сенсор Goodix

29.12 Китай намерен стать центром глобальной робототехнической индустрии к 2025 году

29.12 В Китае создан первый в мире робот-прокурор

28.12 Представлены флагманы Xiaomi 12 и 12 Pro — Snapdragon 8 Gen 1, 50-Мп камеры с большими пикселями и цена от $580

28.12 Китайские спутники наблюдения за Землёй нового поколения имеют непревзойдённую скорость сканирования

28.12 Телескоп «Джеймс Уэбб» успешно развернул антенну для передачи данных на Землю

28.12 «Налог на Google». Amazon и eBay повысили тарифы для украинцев

• дальше…

21.12 Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест

23.11 На Западе все чаще звучат призывы к введению четырехдневной рабочей недели

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно