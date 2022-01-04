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Ярославский увеличил свою долю в страховой компании «Оранта» до 72%
08:30 04.01.2022 |
ООО "НС-Финанс" украинского бизнесмена Александра Ярославского увеличило свою долю в НАСК "Оранта" с 50,003547% акций до 72,24036%, говорится в сообщении "Оранты" в системе раскрытия НКЦБФР.
Согласно ему, это произошло за счет сокращения до нуля пакета казахстанского БТА Банка, который владел 20,284049% акций.
В информации уточняется, что доля голосующих акций "НС-Финанс" возросла с 50,106890% до 72,389660%, а их число - с 66 млн 254,7 тыс. до 95 млн 718,477 тыс.
Как сообщалось, ООО "НС-Финанс" (Киев) уведомила о заключении 13 декабря договора купли-продажи, по результатам выполнения которого общество стало владельцем контрольного пакета ПАО "Национальная акционерная страховая компания "Оранта" в размере 50,0035%.
После этого "НС-Финанс" направило публичное предложение о приобретении акций у всех держателей акций страховщика по 1,05 грн за акцию. Покупку акций от его имени осуществляет ООО "ДМ БРОК" (Харьков). Цена покупки акций- 1,05 грн.
Согласно данным НКЦБФР, по состоянию на первый квартал 2021 года у БТА Банка было 35,17%, кипрских компаний Visiline Limited - 9,424%, Cezavelios Holdings Ltd. - 5,623%, Chilwell Limited - 9,991% акций, а еще 7,1826% - у Марии Лосевой.
НАСК "Оранта" является правопреемником "Укргосстраха", основанного 25 ноября 1921 года. В 1993 году "Укргосстрах" был преобразован, его учредителем со стороны государства выступил Фонд госимущества Украины (ФГИ). В 2007 году ФГИ продал инвестору последний пакет акций, находящийся в государственной собственности.
Свою деятельность страховщик осуществляет на основании 33 лицензий: 15 обязательных и 18 добровольных видов страхования.
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