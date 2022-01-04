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Карточки киевлянина – социальный, а не коммерческий проект: Ощадбанк раскритиковал штраф АМКУ
07:38 04.01.2022 |
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал государственный Ощадбанк (Киев) на 503,5 тыс. грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, сообщила пресс-служба АМКУ в пятницу.
Согласно сообщению, речь идет о злоупотреблении банка его монопольным положением во время участия в проекте "Муниципальная карточка "Карточка киевлянина". Банк, в частности, был единоличным участником проекта, самостоятельно устанавливал порядок и условия открытия и ведения карточных счетов.
Проанализировав материалы дела, АМКУ счел нарушением подключение платной услуги СМС-информирования как обязательного условия для получения "Карточка киевлянина", а также требование подключения платной услуги СМС-информирования для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания в рамках проекта.
Как отмечается в сообщении АМКУ, Ощадбанк не отрицал факт нарушения и сотрудничал с АМКУ во время рассмотрения дела.
В свою очередь, Ощадбанк выразил несогласие с сегодняшним решением АМКУ, указывая, что занимает монопольное положение на рынке услуг по ведению этих счетов в связи с обстоятельствами, не зависящими от банка.
"Наша позиция основывается на том факте, что эта программа начата КГГА в 2015 году, Ощадбанк присоединился к проекту как дополнительный участник... первоначально активное участие в реализации этого проекта принимал только банк "Хрещатик", который впоследствии был ликвидирован. Ощадбанк с целью недопущения социального напряжения был вынужден перевыпустить карты для клиентов банка "Хрещатик", - говорится в пресс-релизе банка.
Другие банки также имели возможность приобщиться к проекту. Кроме того, для Ощадбанка этот проект более социальный, чем коммерческий, говорится в сообщении.
Также в пресс-релизе указывается, что Ощадбанк примет решение о возможном оспаривании документа после его получения и детального изучения.
Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.
Согласно статистике Нацбанка, на 1 октября 2021 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал в рейтинге 2-е место (247,44 млрд грн) среди 71 действовавшего в стране банка.
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