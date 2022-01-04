НБУ в 2022г. проведет плановые инспекционные проверки 35 банков и 40 небанковских финучреждений

Национальный банк Украины (НБУ) в 2022 году проведет плановые инспекционные проверки в 35 банках и 40 небанковских финансовых учреждениях, сообщила пресс-служба НБУ в пятницу.

Согласно сообщению, план инспекционных проверок был составлен на основании риск-ориентированного подхода, который учитывает принадлежность банка к определенной категории с учетом его размера в банковской системе, характера и сложности операций, уровня рисков, присущих его деятельности, а также на основании определенной общей оценки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

В первом квартале НБУ проведет плановые проверки в Универсал Банке, ТАСкомбанке, ОТП Банке, Кристалбанке, РВС Банке, КИБе, Банке 3/4 и банке "Портал".

Во втором квартале регулятор планирует проверить Укрэксимбанк, Укргазбанк, Альфа Банк, ПУМБ, Укрсиббанк, банк "Восток", Глобус Банк, банк "Сич", Банк "Кредит Днепр" и Асвио Банк.

В третьем квартале Нацбанк проверит ПриватБанк, Креди Агриколь Банк, Коминвестбанк, А-Банк, Банк "Альянс", Аккордбанк, банк "Клиринговый дом", АП Банк и ЕПБ.

Проверки в четвертом квартале запланированы в Ощадбанке, МТБ Банке, Мегабанке, МИБе, Пиреус Банке, Мотор-Банке, банке "Львив" и Метабанке.

Помимо этого, Нацбанк запланировал проведение инспекционных проверок в 40 небанковских финансовых учреждениях, в частности, в 19 страховых компаниях, 17 кредитных союзах и 4 финансовых компаниях.

Указывается, что, в общем, проверками удастся охватить учреждения, на которые приходится 17% активов страхового рынка, 16% сегмента кредитных союзов и около 1,5% финансовых компаний.

НБУ в 2021 году также продолжит проводить и внеплановые проверки, необходимость которых будет определяться на основании надзорных действий в рамках системы раннего реагирования.