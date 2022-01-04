НБУ установил повышенный необходимый уровень достаточности капитала для семи банков, включая Укрэксимбанк

Национальный банк Украины (НБУ) установил повышенный необходимый уровень норматива достаточности регулятивного капитала Н2 (обычно не менее 10%) для семи банков, включая государственный Укрэксимбанк,

Как сообщается в отчете о стресс-тестировании НБУ, повышенный необходимый уровень норматива Н2 по базовому сценарию НБУ установил для Укрэксимбанка (на уровне 19,1% при обычном уровне 10%), Правэкс Банка (21,3%), банка "Форвард" (11,7%), Мегабанка (37%), Индустриалбанка (19,5%), Банка Инвестиций и Сбережений (БИС Банк, 23,7%) и банка "Альянс" (17,2%).

Изначально по неблагоприятному сценарию повышение нормативов было необходимо для 20 банков, однако с учетом принятых и запланированных мер их количество сократилось до 14.

Повышенный уровень норматива по неблагоприятному сценарию регулятор, в частности, установил для Ощадбанка (13,7%), Международного Резервного Банка (11,9%), Правэкс Банка (29,1%), банка "Форвард" (19,3%), банка "Пивденный" (11%), банка "Восток" (11,2%), Мегабанка (41,5%), МТБ Банка (10,03%), Индустриалбанка (27,2%), БИС Банка (26%), банка "Альянс" (13,67%), банка "Львов" (11,55%), Глобус Банка (13,42%) и Аккордбанка (10,95%).

По информации центробанка, с учетом согласованных НБУ программ реструктуризации и капитализации банков по состоянию на начало декабря норматив достаточности основного капитала только пяти банков находился ниже требуемого уровня, определенного по неблагоприятному сценарию.