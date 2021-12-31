Group DF Фирташа продала титановый бизнес в Крыму российской компании

ЧАО «Ukrainian Chemical Products», которое входит в титановый бизнес Group DF Дмитрия Фирташа, продало все свои активы в Крыму компании «Российский титан».

Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе Group DF.

Отмечается, что в силу политических обстоятельств компания «Ukrainian Chemical Products» утратила свою экономическую привлекательность, а потому, не имея контроля над ним с 2016 года, группа искала возможность его продажи.

«Условия сделки предусматривают, что все движимое и недвижимое имущество бывшего завода «Крымский титан» переходит в собственность покупателя. Соглашение закрытое, соответствующие изменения внесены органами государственной регистрации Украины в реестры», - говорится в сообщении.

Известно, что в 2014 году украинское ЧАО «Крымский титан» было перерегистрировано из Армянска на Киев, затем Group DF переименовало его в Ukrainian Chemical Products. Владельцем компании является Ostchem Germany GmbH (Гамбург, Германия).

Как сообщали украинские СМИ, соглашение не связано с персональными санкциями СНБО Украины против Дмитрия Фирташа и подконтрольной ему группы Валки-Ильменит; работа по продаже актива началась задолго до введения соответствующих санкций.

Что касается ООО "Российский титан", то общество было создано в июле 2021 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Его учредителями выступили Сергей Романенко - 50%, Роман Степанов - 30% и Сергей Максимов - 20%. Основным видом деятельности является добыча и обогащение титано-магниевого сырья.

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