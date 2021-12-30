Dragon Capital получил разрешение на строительство первой очереди индустриального парка Е40

Компания Dragon Capital получила разрешение на строительство складского комплекса класса "А" площадью 25,7 тыс. кв. м, которая является первой очередью индустриального парка E40 Industrial Park (Киев), сообщила пресс-служба компании.

"Мы рады, что получение разрешений на строительные работы в нашей стране становится прозрачным и эффективным. Мы были поражены, когда получили разрешение в ГИАГ всего за один день, подав все необходимые документы онлайн через портал "Дія". Это беспрецедентная реформа, которая сама по себе может служить мощным сигналом для новых инвестиций в сектор строительства", - сообщил инвестиционный директор Dragon Capital Михаил Сакун.

Он также выразил уверенность, что принятые недавно в первом чтении существенные налоговые льготы для резидентов индустриальных парков позволяют инвесторам видеть перспективность инвестирования в развитие индустриальных парков в Украине и создают реальные стимулы для поступления инвестиций в сектор промышленной недвижимости в целом.

E40 Industrial Park – индустриальный парк общей площадью 200 тыс. кв. м, расположенный на 27-м километре Житомирской трассы, являющейся частью европейского автодороги E40.

Как сообщается в релизе, территория E40 Industrial Park охватывает площадь 49 га и состоит из девяти участков, спланированных под складские и производственные помещения, отвечающие международным стандартам для "зеленых" зданий BREEAM. Собственная управляющая компания Dragon Capital Property Management будет обеспечивать централизованное обслуживание объектов инфраструктуры и охрану парка.

Сакун отметил, что стратегическое расположение индпарка Е40 на ключевой международной трассе, рядом со столицей и ее высококвалифицированными кадрами, инфраструктура и сервис профессионального девелопера являются ключевыми преимуществами проекта.

"Партнерам мы предлагаем как традиционную аренду, так и проекты build-to-suit, то есть проектирование и строительство под заказчика, чем существенно упрощаем промышленникам процесс расширения, релокации или выхода в Украину, ведь полностью берем на себя все вопросы, связанные со строительством", - сообщил Сакун.

На сегодняшний день под управлением Dragon Capital Property Management находится более 380 тыс. кв. м промышленной недвижимости и компания продолжает расширять портфель в этом сегменте, в том числе за счет девелопмента.

Компания, в частности, активно строит еще один парк М10 Lviv Industrial Park во Львове, где уже завершено строительство каркаса первой очереди площадью 14,4 тыс. кв.

Dragon Capital – одна из крупнейших инвестгрупп в Украине в сфере инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг, прямых инвестиций, управление активами институциональных, корпоративных и частных клиентов. Компания основана в 2000 году в Киеве. Одним из ключевых направлений деятельности компании Dragon Capital являются инвестиции в рынок недвижимости.

Управление портфелем коммерческой недвижимости осуществляет управляющая компания Dragon Capital Property Management. По состоянию на декабрь-2021, под ее управлением находится 31 объект коммерческой недвижимости, включая 14 объектов офисной, шесть объектов торговой недвижимости и 11 логистических комплексов, общей площадью 778 тыс. кв.м.

На сегодняшний день Dragon Capital развивает два индустриальных парка: М10 Lviv Industrial Park во Львове площадью 140 000 кв.м и E40 Industrial Park под Киевом площадью 200 000 кв.м.