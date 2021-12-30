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Dragon Capital получил разрешение на строительство первой очереди индустриального парка Е40
16:44 30.12.2021 |
Компания Dragon Capital получила разрешение на строительство складского комплекса класса "А" площадью 25,7 тыс. кв. м, которая является первой очередью индустриального парка E40 Industrial Park (Киев), сообщила пресс-служба компании.
"Мы рады, что получение разрешений на строительные работы в нашей стране становится прозрачным и эффективным. Мы были поражены, когда получили разрешение в ГИАГ всего за один день, подав все необходимые документы онлайн через портал "Дія". Это беспрецедентная реформа, которая сама по себе может служить мощным сигналом для новых инвестиций в сектор строительства", - сообщил инвестиционный директор Dragon Capital Михаил Сакун.
Он также выразил уверенность, что принятые недавно в первом чтении существенные налоговые льготы для резидентов индустриальных парков позволяют инвесторам видеть перспективность инвестирования в развитие индустриальных парков в Украине и создают реальные стимулы для поступления инвестиций в сектор промышленной недвижимости в целом.
E40 Industrial Park – индустриальный парк общей площадью 200 тыс. кв. м, расположенный на 27-м километре Житомирской трассы, являющейся частью европейского автодороги E40.
Как сообщается в релизе, территория E40 Industrial Park охватывает площадь 49 га и состоит из девяти участков, спланированных под складские и производственные помещения, отвечающие международным стандартам для "зеленых" зданий BREEAM. Собственная управляющая компания Dragon Capital Property Management будет обеспечивать централизованное обслуживание объектов инфраструктуры и охрану парка.
Сакун отметил, что стратегическое расположение индпарка Е40 на ключевой международной трассе, рядом со столицей и ее высококвалифицированными кадрами, инфраструктура и сервис профессионального девелопера являются ключевыми преимуществами проекта.
"Партнерам мы предлагаем как традиционную аренду, так и проекты build-to-suit, то есть проектирование и строительство под заказчика, чем существенно упрощаем промышленникам процесс расширения, релокации или выхода в Украину, ведь полностью берем на себя все вопросы, связанные со строительством", - сообщил Сакун.
На сегодняшний день под управлением Dragon Capital Property Management находится более 380 тыс. кв. м промышленной недвижимости и компания продолжает расширять портфель в этом сегменте, в том числе за счет девелопмента.
Компания, в частности, активно строит еще один парк М10 Lviv Industrial Park во Львове, где уже завершено строительство каркаса первой очереди площадью 14,4 тыс. кв.
Dragon Capital – одна из крупнейших инвестгрупп в Украине в сфере инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг, прямых инвестиций, управление активами институциональных, корпоративных и частных клиентов. Компания основана в 2000 году в Киеве. Одним из ключевых направлений деятельности компании Dragon Capital являются инвестиции в рынок недвижимости.
Управление портфелем коммерческой недвижимости осуществляет управляющая компания Dragon Capital Property Management. По состоянию на декабрь-2021, под ее управлением находится 31 объект коммерческой недвижимости, включая 14 объектов офисной, шесть объектов торговой недвижимости и 11 логистических комплексов, общей площадью 778 тыс. кв.м.
На сегодняшний день Dragon Capital развивает два индустриальных парка: М10 Lviv Industrial Park во Львове площадью 140 000 кв.м и E40 Industrial Park под Киевом площадью 200 000 кв.м.
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