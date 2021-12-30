АМКУ разрешил Хмельницкому и партнерам приобрести «Большевик»

АМКУ разрешил ООО "Дженерал Коммерс", связанной с группой UFuture Василия Хмельницкого, приобрести АО "Первый Киевский Машиностроительный Завод" ("Большевик"). При этом регулятор проверяет факты возможных неконкурентных действий участников аукциона.

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Победила украинская действительность. Плохая украинская действительность. Прорыва не случилось. Настоящего конкурентного аукциона не получилось: пришли три участника. Из них торговались двое. Причем торговались - это очень громко сказано.



Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета.

"Рассмотрев повторное заявление о концентрации, поданное ООО "Дженерал Коммерс" - победителем аукциона по продаже АО "Первый Киевский Машиностроительный Завод" ("Большевик"), проводившегося в рамках большой приватизации, Комитет предоставил соответствующее разрешение.

Первое заявление ООО "Дженерал Коммерс" было оставлено без рассмотрения, поскольку в его материалах не хватало всей необходимой информации, в частности, по финансовому обеспечению соглашения. Общество, устранив недостатки, указанные Комитетом, подало повторное заявление в конце ноября этого года", - пояснили в АМКУ.

"Учитывая, что заявленная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины и не запрещена в соответствии с ЗУ "О санкциях", Комитет предоставил разрешение ООО "Дженерал Коммерс" на приобретение АО "Первый Киевский Машиностроительный Завод", - добавили в Комитете.

При этом в АМКУ напомнили, что продолжают исследование обстоятельств и действий участников аукциона по продаже "Большевика". Комитет проверяет факты возможных неконкурентных действий участников аукциона.