Финансовые новости
- |
- 30.12.21
- |
- 17:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
АМКУ разрешил Хмельницкому и партнерам приобрести «Большевик»
08:48 30.12.2021 |
АМКУ разрешил ООО "Дженерал Коммерс", связанной с группой UFuture Василия Хмельницкого, приобрести АО "Первый Киевский Машиностроительный Завод" ("Большевик"). При этом регулятор проверяет факты возможных неконкурентных действий участников аукциона.
Статьи по теме:
28.10.21 Приватизация Большевика - это успех. Но с осадком: опять побеждают плохие парни
Победила украинская действительность. Плохая украинская действительность. Прорыва не случилось. Настоящего конкурентного аукциона не получилось: пришли три участника. Из них торговались двое. Причем торговались - это очень громко сказано.
Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета.
"Рассмотрев повторное заявление о концентрации, поданное ООО "Дженерал Коммерс" - победителем аукциона по продаже АО "Первый Киевский Машиностроительный Завод" ("Большевик"), проводившегося в рамках большой приватизации, Комитет предоставил соответствующее разрешение.
Первое заявление ООО "Дженерал Коммерс" было оставлено без рассмотрения, поскольку в его материалах не хватало всей необходимой информации, в частности, по финансовому обеспечению соглашения. Общество, устранив недостатки, указанные Комитетом, подало повторное заявление в конце ноября этого года", - пояснили в АМКУ.
"Учитывая, что заявленная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины и не запрещена в соответствии с ЗУ "О санкциях", Комитет предоставил разрешение ООО "Дженерал Коммерс" на приобретение АО "Первый Киевский Машиностроительный Завод", - добавили в Комитете.
При этом в АМКУ напомнили, что продолжают исследование обстоятельств и действий участников аукциона по продаже "Большевика". Комитет проверяет факты возможных неконкурентных действий участников аукциона.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украина – не Норвегия. Или что не так с идеей об «экономическом паспорте» украинца
|Киев между Москвой и Вашингтоном. Почему в январе можно ждать большой зрады
|Дело Порошенко: Печерский суд не получал ходатайство о мере пресечения
|Министерство почты и дел: как Зеленский дал МИД власть над всеми и почему это не заработает
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Dragon Capital получил разрешение на строительство первой очереди индустриального парка Е40
|Лещенко возвращается в набсовет Укрзализныци
|АМКУ разрешил Хмельницкому и партнерам приобрести «Большевик»
|Антимонопольный комитет оштрафовал компании группы Бахматюка на 10 миллионов
|Кабмин продлил полномочия 4 членов правления Нафтогаза
|«Антонов» представил новый военно-транспортный самолет
Это интересно
|Китайские спутники наблюдения за Землёй нового поколения имеют непревзойдённую скорость сканирования
|Телескоп «Джеймс Уэбб» успешно развернул антенну для передачи данных на Землю
|«Налог на Google». Amazon и eBay повысили тарифы для украинцев
|Китай вывел на орбиту спутник стереоскопической картографии
|Впервые более половины глобального интернет-трафика пришлось всего на шесть компаний
|В Израиле начались клинические испытания четвертой прививки от COVID-19
|Армия США заказала постройку двух подводных беспилотников