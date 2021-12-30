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Лещенко возвращается в набсовет Укрзализныци
08:49 30.12.2021 |
Кабинет министров Украины утвердил победителей конкурса на должности членов наблюдательного совета Укрзализныци на заседании в среду, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
В частности, правительство утвердило победителей конкурса на должности четырех независимых членов набсовета: Анатолия Амелина, Долла Александера, Якуба Карновски, Гепарда Хафера.
Кроме того, Кабмин также согласовал троих членов набсовета, как представителей государства - Сергея Лещенко, Москаленко С., Давида Ломджарии.
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