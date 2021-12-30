Антимонопольный комитет оштрафовал компании группы Бахматюка на 10 миллионов

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компании группы "Авангард" Олега Бахматюка на 10,7 млн. грн.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает Укринформ.

"Комитет выявил эти нарушения в процессе исследования общегосударственного рынка яиц куриных в скорлупе. С начала расследования велось в рамках четырех отдельных дел. В частности, АМКУ установил, что в течение 2018-2019 годов одна из компаний группы "Авангард" - ПНИК "ИНТЕРБИЗНЕС" увеличила количество филиалов за счет субаренды активов шести птицефабрик", - говорится в сообщении.

В комитете отмечают, что при рассмотрении этих дел Комитетом дополнительно были выявлены факты приобретения в субаренду еще трех птицефабрик. Таким образом общее количество выявленных нарушений составило 18.

"Поскольку все дела имели одинаковую квалификацию нарушений, связанность ответчиков отношениями контроля и одинаковые схемы приобретения контроля, они были объединены в одну", - говорится в сообщении.

В АМКУ отмечают, что схема контроля над предприятиями выглядела следующим образом: отдельные малоизвестные и мелкие субъекты хозяйствования, входившие в состав группы компаний "Авангард" и не занимавшиеся производством куриных яиц, брали аренду птицефабрики и сразу передавали эти активы в субаренду ННПК "ИНТЕРБИЗНЕС" - предприятию своей группы, производящей и реализующей куриные яйца, в том числе и на внешние рынки. На приобретенных активах ННИК "ИНТЕРБИЗНЕС" сразу начал производство.

В АМКУ заявляют, что фактическое использование ННИК "ИНТЕРБИЗНЕС" взятых в субаренду птицефабрик привело к увеличению доли группы компаний "Авангард" на рынке яиц куриных в скорлупе на 2,89% в 2018 году, на 8,73% - в 2019 году 9% - в 2020 году.

На нарушителей наложен штраф в совокупном размере 10710000 грн.

«29 декабря 2021 на заседании Комитета во время рассмотрения дела представитель ответчиков признал факт совершения указанных нарушений», - сообщили в АМКУ.

Агрохолдинг «Авангард» - это вертикально встроенный бизнес, охватывающий весь производственный цикл производства яиц и яичных продуктов.