Кабмин продлил полномочия 4 членов правления Нафтогаза

Кабинет Министров продлил срок полномочий 4 членов правления НАК "Нафтогаз України" до 29 апреля 2022 года.

Как передает Укринформ, об этом речь идет в распоряжении правительства №1718-р от 23 декабря.

В сентябре 2021 года Маврикий Калугин, Бойченко Елена, Владислав Воловик и Роман Чумак были назначены членами правления Нафтогаза на срок до 28 декабря 2021 года.

"Внести изменение в пункт 1 распоряжения Кабинета Министров Украины от 28 сентября 2021 г. № 1155 "Некоторые вопросы правления акционерного общества "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (Официальный вестник Украины, 2021 г., № 79, ст. 5001), заменив цифры и слова "28 декабря 2021 г." цифрами и словами "29 апреля 2022 г.", - говорится в распоряжении.

Как сообщалось, Кабинет Министров на внеочередном заседании 27 сентября принял ряд решений по работе Нафтогаза. В частности, правительство взяло на себя полномочия наблюдательного совета компании и изменило состав правления, назначив туда Калугина, Бойченко, Воловика и Чумака.

В октябре Комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий объявил конкурс на отбор независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України". Ранее руководство Нафтогаза рассчитывало на формирование нового состава наблюдательного совета компании до декабря 2021 года.