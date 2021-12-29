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«Антонов» представил новый военно-транспортный самолет
09:21 29.12.2021 |
Госпредприятие "Антонов" продемонстрировало военно-транспортный самолет Ан-178-100Р, предназначенный для проведения лётных сертификационных испытаний.
Об этом сообщает информагентство Минобороны.
Ан-178-100Р создан на базе современных мировых информационных технологий. Он оснащен сотнями электронных вычислителей, позволяющих интегрировать все системы и датчики самолета, автоматизировать контроль их работоспособности и оптимизировать управление.
Военно-транспортный Ан-178-100Р может использоваться для перевозки личного состава, доставки вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также для транспортировки грузов.
В программе Ан-178-100Р участвуют более 30 украинских предприятий, которые изготовили 177 видов комплектующих изделий для этого самолета. В оборудовании самолета задействованы также иностранные поставщики из Европы, США, Канады.
Отмечается, что строительство самолетов для нужд ВСУ осуществляется согласно намеченным планам. Полностью завершено строительство планера первого из трех заказанных самолетов.
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