«Антонов» представил новый военно-транспортный самолет

Госпредприятие "Антонов" продемонстрировало военно-транспортный самолет Ан-178-100Р, предназначенный для проведения лётных сертификационных испытаний.

Об этом сообщает информагентство Минобороны.

Ан-178-100Р создан на базе современных мировых информационных технологий. Он оснащен сотнями электронных вычислителей, позволяющих интегрировать все системы и датчики самолета, автоматизировать контроль их работоспособности и оптимизировать управление.

Военно-транспортный Ан-178-100Р может использоваться для перевозки личного состава, доставки вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также для транспортировки грузов.

В программе Ан-178-100Р участвуют более 30 украинских предприятий, которые изготовили 177 видов комплектующих изделий для этого самолета. В оборудовании самолета задействованы также иностранные поставщики из Европы, США, Канады.

Отмечается, что строительство самолетов для нужд ВСУ осуществляется согласно намеченным планам. Полностью завершено строительство планера первого из трех заказанных самолетов.