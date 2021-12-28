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Набсовет Ощадбанка согласовал рефинансирования от НБУ на 22 млрд грн
16:52 28.12.2021 |
Наблюдательный совет государственного Ощадбанка разрешил привлечь рефинансирование на сумму до 22 млрд грн в Национального банка Украины(НБУ). Такое рамочное решение было поддержано 7 из 8 членов наблюдательного совета на заседании 22 декабря, говорится в системе раскрытия информации НКЦБФР, сообщает Минфин.
В сообщении отмечается, что общая сумма сделки и стоимость залога имущества по возможным кредитам не должна превышать 20% стоимости активов по данным последней годовой отчетности банка. По состоянию на конец 2020 года активы Ощадбанка составляли 233,5 млрд грн.
Издание Минфин объясняет рефинансирования банка подготовкой к присоединению к Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).
Соответствующий законопроект №5542-1 должен быть утвержден еще до конца 2021 года. Такое обязательство Украины было зафиксировано в меморандуме с МВФ. Сейчас законопроект принятый в первом чтении.
Для Ощадбанка присоединение к системе гарантирования будет означать, что банк теряет исключительное преимущество в размере 100% гарантии по вкладам, независимо от суммы. Вклады в Ощадбанке будут гарантироваться на общих основаниях и предусматривают увеличение госгарантий с нынешних 200 до 400 000 грн.
Издание отмечает, что у Ощадбанка большой портфель депозитов по суммам, которые могут быть отозваны после присоединение к системе гарантирования. Возможное повышение Ощадбанком депозитных ставок для удержания вкладчиков может привести к ухудшению показателей доходности банка, утверджает Минфин.
Поэтому рефинансирование от Нацбанка могло помочь госбанку на случай возможных больших оттоков вкладчиков.
В пресс-службе банка подчеркнули, что решение наблюдательного совета является рамочным, сообщает Минфин.
"Это разрешение, которым банк будет пользоваться по необходимости", - объяснили в банке изданию, уточнив, что на данный момент банк не имеет договора по рефинансированию.
Согласно данным Минфина, по состоянию на 1 ноября портфель средств физлиц на балансе Ощадбанка - 119 млрд грн. Больше только в ПриватБанка. Из этой суммы 70,5 млрд грн - срочные вклады.
По состоянию на 1 декабря 2021 года кредиты под государственные гарантии на портфельной основе составляют 2,302 млрд грн, согласно данным Министерства финансов.
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