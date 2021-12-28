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НБУ оштрафовал страховую компанию Ахметова
16:42 28.12.2021 |
Национальный банк Украины 24 декабря применил к ЧАО "УАСК АСКА" (Запорожье) меру воздействия в виде штрафной санкции (штрафа). Решение принято по результатам материалов внеплановой проверки.
Как сообщает пресс-служба НБУ, причина штрафа - страховщик представил в НБУ недостоверную отчетность по состоянию на 30 июня 2021 года.
Уплатить штраф компании следует в течение семи рабочих дней со дня получения соответствующего решения НБУ. Решение о применении меры воздействия вступает в силу с 28 декабря.
Сумму штрафа в Нацбанке не назвали.
АСКА - первая частная страховая компания, появившаяся в независимой Украине. Входит в портфель международной инвестиционной компании SCM Рината Ахметова. На начало 2020 года АСКА насчитывала 2900 корпоративных и более 200 000 частных клиентов по всей Украине. Имела лицензии на осуществление страховой деятельности по 19 добровольным и 20 обязательным видам страхования и входила в ТОП-15 ведущих страховщиков Украины.
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