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«Новая почта» в 2022 году вводит новые тарифы
13:59 28.12.2021 |
Компания "Новая почта" с 1 января 2022 года меняет тарифы. Стоимость будет рассчитываться в зависимости от пунктов назначения по трем новым тарифным зонам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Три новые тарифные зоны:
* По городу и его пригороду.
* Между городами Украины.
* Из/в поселок городского типа или село.
При доставке в пределах города и его пригорода вводится три тарифа по весу посылок: маленькая - до 2 кг, средняя - до 10 кг и большая - до 30 кг. Стоимость посылок популярных габаритов изменится. Например, посылки до 2 кг сейчас стоят 45, а будут стоить 40 гривен. Посылки весом до 30 кг стоят 100, а будут стоить 80 гривен. Причем в цену уже будет входить комиссия за объявленную стоимость до 1000 гривен.
Компанией вводится новая услуга по доставке документов за 40 гривен. Цена будет фиксированной на весь год, а в ее стоимость уже включен картонный конверт.
С 1 января 2022 года компания меняет тарификацию на доставку и забор посылок курьером с адреса. Теперь при заказе услуг курьера не нужно привязываться к весу. За любую посылку до 30 кг будет фиксированная стоимость +30 гривен, а для отправлений свыше 30 кг будет +90 грн за каждые 100 кг, и тарификация идет уже как груза.
Также доставка каждой посылки в экспресс-накладной с несколькими местами станет тарифицироваться по-новому. Будет оцениваться каждая посылка по отдельному тарифу: посылка с максимальным весом - по базовому тарифу, все остальные - по сниженному.
Кроме того, "Новая почта" продлила акционный тариф на доставку в почтоматы за 35 гривен, а также наложенный платеж без комиссии на первый квартал 2022 года. С 1 апреля стоимость доставки в почтомат будет 45 гривен.
Также меняется тариф за доставку, когда покупатели сразу после осмотра в отделении хотят вернуть посылку с неподходящим товаром. С 2022 года стоимость составит 15 гривен.
Напомним компания "Новая почта" не будет работать 1 и 7 января. Отделения закроют на Новый год и на Рождество.
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