Кабмин продлил контракт с руководителем Укрзализныци и сменил состав правления

Кабинет Министров изменил состав правления акционерного общества "Укрзализныця" и продлил до 31 марта 2022 года контракт с действующим председателем правления Александром Камышиным.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на правительственное постановление № 1368 от 23 декабря 2021 года.

Согласно документу, Кабмин постановил прекратить 31 декабря 2021 года полномочия члена правления АО "Укрзализныця" Романа Черницкого в связи с истечением срока полномочий.

Также предусматривается, что временно, на период до принятия общим собранием Укрзализныци по представлению нового состава наблюдательного совета решений о формировании правления общества, но не более чем до 31 марта 2022 года, избрать и назначить 1 января 2022 членами правления Павла Цубера и Евгения Шрамко.

Кроме того, постановлением до 31 марта 2022 года продлевается контракт с действующим председателем правления Александром Камышиным.

В связи с вышеупомянутой информацией правительство уполномочило государственного секретаря Министерства инфраструктуры Андрея Почтарева на подписание контракта с председателем правления АО "Укрзализныця" Александром Камышиным. В то же время председателя правления Камышина Кабмин уполномочил на подписание контрактов с членами правления.

Как сообщалось, Камышин был назначен на должность председателя правления акционерного общества "Укрзализныця" согласно правительственному постановлению №1101 "Некоторые вопросы правления акционерного общества "Укрзализныця" от 25 октября 2021 года. Согласно документу он должен исполнять свои полномочия до 31 декабря 2021 года.

