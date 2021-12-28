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Авиакомпания Новой почты будет готова к полетам в апреле 2022 года
10:02 28.12.2021 |
Авиакомпания Supernova Airlines, которая принадлежит Новой почте, рассчитывает получить сертификат эксплуатанта в апреле 2022 года, сообщили avianews.com в пресс-службе почтового оператора.
Документ позволит новому авиаперевозчику приступить к полетам.
В парке авиакомпании будет два самолета. Это необходимый минимум для прохождения сертификации согласно украинским правилам.
В Новой почте рассказали, что предварительное соглашение на поставку первого воздушного судна уже достигнуто, и компания продолжает переговоры о получении второго авиалайнера.
Первоначальная маршрутная сеть будет включать направления на Ближнем Востоке, далее в нее включат города Европы.
"Основными направлениями Supernova Airlines станут США и Китай. Мы рассчитываем начать полеты туда в августе 2022 года", - отметили в Новой почте.
Тип самолета, который будет использовать Supernova Airlines, в почтовом операторе не называют. Однако швейцарское издание для авиационных специалистов ch-aviation.com со ссылкой на свои источники указывает, что речь идет о грузовой версии узкофюзеляжного самолета Boeing 757-200. Этот авиалайнер может летать на дальние расстояния без промежуточных посадок на дозаправку.
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