Авиакомпания Новой почты будет готова к полетам в апреле 2022 года

Авиакомпания Supernova Airlines, которая принадлежит Новой почте, рассчитывает получить сертификат эксплуатанта в апреле 2022 года, сообщили avianews.com в пресс-службе почтового оператора.

Документ позволит новому авиаперевозчику приступить к полетам.

В парке авиакомпании будет два самолета. Это необходимый минимум для прохождения сертификации согласно украинским правилам.

В Новой почте рассказали, что предварительное соглашение на поставку первого воздушного судна уже достигнуто, и компания продолжает переговоры о получении второго авиалайнера.

Первоначальная маршрутная сеть будет включать направления на Ближнем Востоке, далее в нее включат города Европы.

"Основными направлениями Supernova Airlines станут США и Китай. Мы рассчитываем начать полеты туда в августе 2022 года", - отметили в Новой почте.

Тип самолета, который будет использовать Supernova Airlines, в почтовом операторе не называют. Однако швейцарское издание для авиационных специалистов ch-aviation.com со ссылкой на свои источники указывает, что речь идет о грузовой версии узкофюзеляжного самолета Boeing 757-200. Этот авиалайнер может летать на дальние расстояния без промежуточных посадок на дозаправку.