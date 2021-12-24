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Mercedes-Benz проведет аудит Запорожского автозавода
16:57 24.12.2021 |
В 2022 году компания Mercedes-Benz планирует провести аудит Запорожского автомобилестроительного завода (ЗАЗ).
Об этом корреспонденту Укринформа сообщили в корпорации "Укравто", в которую входит ЗАЗ.
"В текущем году завершена сертификация модели ZAZ A09, выполненного на базе шасси Mercedes-Benz, а в 2022 году запланирован аудит со стороны компании Mercedes-Benz и выпуск пилотной партии автобусов данной модели", - отметили в корпорации.
Запорожский автозавод также планирует в 2022 году выпускать автомобили KIA Rio sedan, KIA Rio X и Renault Arkana, а также автобусы ZAZ A08.
Как сообщалось, за 11 месяцев 2021 года ЗАЗ выпустил 1 автобус и 3710 легковых автомобилей.
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