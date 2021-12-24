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Название компании, которую создадут вместо Укроборонпрома, еще не согласовали - Гусев
10:00 24.12.2021 |
С названием компании, которая будет координировать работу отечественного ОПК после реорганизации государственного концерна "Укроборонпром", еще не определились.
Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом во время экспертного обсуждения в Институте Горшенина на тему: "Как будет происходить реформа Укроборонпрома в 2022 году", сказал генеральный директор концерна Юрий Гусев.
Он сообщил, что в рамках реформирования отрасли обсуждается несколько возможных вариантов названия компании-правопреемницы Укроборонрома.
"Продолжаются дискуссии. Думаю, мы обязательно представим наработки обществу. Ведь убеждены, что название должно быть мощным, отражая весь потенциал, всю значимость создаваемой в Украине новой компании для сектора национальной безопасности и обороны и для государства в целом", - сказал Гусев.
Он убежден, что выбранное название станет брендом надежности, мощности и усиления обороноспособности нашей страны.
"Изучаем опыт других стран, где названия оборонных компаний носят имена известных художников - например, "Леонардо" (глобальная высокотехнологичная компания, один из мировых лидеров в аэрокосмическом и оборонном секторах и в области безопасности - ред.), других компаний, имеющих названия, не связанные напрямую с оборонно-промышленным комплексом", - добавил гендиректор концерна.
Он также рассказал, что в Укроборонпроме уже работают над учредительными документами нового института, в частности, Уставом компании, Кодексом корпоративной этики, системой внутренних правил и норм (так называемый комплаенс, который в этом году уже веден в Укроборонпроме).
"А еще активно работаем над образовательными программами совместно с Киево-Могилянской бизнес-школой, Киевской школой экономики, университетом КПИ. Также благодарны международным партнерам, которые помогают внедрением образовательных проектов и экспертизой программных документов новой компании", - подытожил Гусев.
Как сообщалось, в начале октября Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформировании ГК "Укроборонпром". Документ предусматривает превращение Укроборонпрома в акционерное общество, единственным акционером которого станет государство в лице Кабинета Министров. При этом отраслевые и научно-производственные мощности будут реорганизованы в хозяйственные субъекты, которые будут находиться под корпоративным управлением Укроборонпрома (компании, которая станет его правопреемницей).
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