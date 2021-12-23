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Сеть супермаркетов Сильпо запустила собственное радио
16:40 23.12.2021 |
Сеть продуктовых супермаркетов Сильпо (Fozzy Group) запустила собственное in-store радио. Музыкальным директором радио "Сильпо" стал вокалист группы ТНМК Олег Михайлюта (Фагот). Об этом сообщила пресс-служба сети.
Сильпо планирует запускать радио в оффлайне и онлайне в супермаркетах и в мультиресторанах Resto.
Уже сейчас во всех супермаркетах сети можно послушать рэп от Freel и ZERNO, народные мотивы MOLFAR и энергичный бит Morphom. А также зарубежную музыку.
"Мы отдали значительную часть эфира песням молодых украинских исполнителей, которые часто попадают в долгий ящик на привычных FM-радиостанциях. И уже скоро начинающие музыканты смогут присылать нам свои треки, чтобы их услышали в 60 городах Украины", - отметил Михайлюта.
По словам маркетинг-директора Сильпо Екатерины Огуряевой, в эфире можно будет услышать музыку и собственного производства.
"Среди кассиров, курьеров и других сотрудников Сильпо есть музыканты, которых должна услышать страна", - отметила Огуряева.
Сеть Сильпо насчитывает 318 супермаркетов в 60 городах Украины. По итогам трех кварталов 2021 года товарооборот Сильпо составил порядка 42 млрд грн. ООО "Сильпо-Фуд" создано в начале августа 2016 года. Учредитель ООО - ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Ритейл Капитал", конечным бенефициаром выступает Владимир Костельман.
Fozzy Group - один из крупнейших украинских ритейлеров почти с более чем 690 торговыми точками по всей Украине. Компания развивает супермаркеты "Сильпо", оптовые гипермаркеты Fozzy Cash & Carry, магазины у дома "Фора", дискаунтеры Thrash!, фармацевтические супермаркеты "Била ромашка", магазины персональной электроники Ringoo.
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