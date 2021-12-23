Набсовет Укроборонпрома утвердил структуру новой оборонной компании





Наблюдательный совет ГК «РЈРєСЂРѕР±РѕСЂРѕРЅРїСЂРѕРј» утвердил перечень предприятий, которые войдут в состав обновленной оборонной компании, а также будут подпадать под прямое управление.

Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе концерна.

«Наблюдательный совет концерна утвердил количество и перечень предприятий, которые войдут в состав отраслевых научно-производственных объединений (ОНПО) обновленной оборонной компании, а также тех, которые будут подпадать под прямое управление. На первом этапе их будет 52 и 11 соответственно», - говорится в сообщении.

Отмечается, что крупнейшим по количеству предприятий (15) объединением станет направление высокоточного вооружения и боеприпасов. В ОНВО, которое будет заниматься бронетехникой, войдут 14 предприятий, в радарные системы - 12, в сферу авиаремонта привлекут 7, а к направлению морской техники - 4.

Под прямое управление сейчас подпадают 11 предприятий, из которых 6 - спецэкспортеры и 5 - представители авиастроительной отрасли.

Как сообщал Укринформ, реформа Укроборонпрома предусматривает формирование трехуровневой вертикально-интегрированной структуры управления и будет проходить в три этапа. На первом концерн будет преобразован в акционерное общество.

Во время второго государственные, в частности казенные, предприятия станут акционерными обществами или обществами с ограниченной ответственностью. Третий этап предполагает создание отраслевых научно-производственных объединений.