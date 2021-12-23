Финансовые новости
- |
- 23.12.21
- |
- 12:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Набсовет Укроборонпрома утвердил структуру новой оборонной компании
10:40 23.12.2021 |
Наблюдательный совет ГК «РЈРєСЂРѕР±РѕСЂРѕРЅРїСЂРѕРј» утвердил перечень предприятий, которые войдут в состав обновленной оборонной компании, а также будут подпадать под прямое управление.
Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе концерна.
«Наблюдательный совет концерна утвердил количество и перечень предприятий, которые войдут в состав отраслевых научно-производственных объединений (ОНПО) обновленной оборонной компании, а также тех, которые будут подпадать под прямое управление. На первом этапе их будет 52 и 11 соответственно», - говорится в сообщении.
Отмечается, что крупнейшим по количеству предприятий (15) объединением станет направление высокоточного вооружения и боеприпасов. В ОНВО, которое будет заниматься бронетехникой, войдут 14 предприятий, в радарные системы - 12, в сферу авиаремонта привлекут 7, а к направлению морской техники - 4.
Под прямое управление сейчас подпадают 11 предприятий, из которых 6 - спецэкспортеры и 5 - представители авиастроительной отрасли.
Как сообщал Укринформ, реформа Укроборонпрома предусматривает формирование трехуровневой вертикально-интегрированной структуры управления и будет проходить в три этапа. На первом концерн будет преобразован в акционерное общество.
Во время второго государственные, в частности казенные, предприятия станут акционерными обществами или обществами с ограниченной ответственностью. Третий этап предполагает создание отраслевых научно-производственных объединений.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Нардепы от ЕС обратились в правоохранительные органы с заявлением о госизмене и финансировании терроризма Зеленским & Co.
ТОП-НОВОСТИ
|У страха глаза велики. Как «слуги» отдадут полпарламента олигархам и убьют безвиз телевизором
|Адвокат Порошенко вызывает свидетелями по делу Зеленского, Арахамию, Верещук, Гетманцева, Безуглую и Вениславского
|Не говорить Зеленскому «нет»: что требует изменить президент в подходах к внешней политике
|Дело Порошенко: Кто и зачем подставляет Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Набсовет Укроборонпрома утвердил структуру новой оборонной компании
|НБУ оштрафовал компанию за нарушение требований «коллекторского» закона
|Антимонопольщики открыли дело в отношении МХП Косюка
|«Нафтогаз» обратился к Еврокомиссии с жалобой на злоупотребление «Газпромом» доминирующим положением на рынке
|Компании Порошенко отреагировали на 280-миллионный штраф антимонопольщиков
|Госпредприятие «Оператор рынка» преобразовано в акционерное общество
Это интересно
|Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест
|Суд ЕС разрешил клиентам требовать компенсацию в случае переноса авиарейса более чем на час
|Корабль SpaceX Dragon с тремя тоннами грузов отправился к МКС
|Катар инвестировал в малые модульные реакторы Rolls-Royce
|Boeing и Airbus призывают отложить внедрение 5G-сетей C-диапазона в США
|MediaTek продолжает отрываться от Qualcomm, а Unisoc уже вдвое обходит Samsung. Появилась статистика мобильных SoC
|Геймеры потратили на PUBG Mobile и Honor of Kings 5,6 млрд долларов за текущий год