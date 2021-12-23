НБУ оштрафовал компанию за нарушение требований «коллекторского» закона

Национальный банк оштрафовал ООО "Глобал кредит" на 51 тыс. грн за нарушение требований "коллекторского" закона.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что Национальный банк выявил факты нарушения требований законодательства относительно взаимодействия с потребителями при урегулировании просроченной задолженности со стороны ООО "Глобал кредит". Речь идет о нарушении требований относительно этичного поведения, определенных в статье 25 Закона Украины "О потребительском кредитовании".

«К ООО "Глобал кредит" Национальный банк применил меру воздействия в виде штрафа в минимальном размере 51 тыс. грн», - сообщили в НБУ.

Такое решение комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 22 декабря 2021 года.

Как сообщал Укринформ, в апреле 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 1349-ІХ "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности", который парламент принял 19 марта 2021 года.

Документ призван защитить должников от действий недобросовестных коллекторов. Согласно закону, НБУ получил полномочия контролировать соблюдение банками, другими финансовыми учреждениями и коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.