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Компании Порошенко отреагировали на 280-миллионный штраф антимонопольщиков
08:24 22.12.2021 |
Предприятия из группы компаний Roshen называют безосновательным штраф Антимонопольного комитета в размере 283 миллионов гривень и связывают его с политическим преследованием пятого президента Украины Петра Порошенко.
Об этом сообщает пресс-служба компании "Интерстарч Украина".
"АМКУ принял решение о применении штрафных санкций к "Интерстарч Украина", "Днепровский КПК" и "Интеркорн" в размере 283 миллиона гривень ... с нарушением процедуры рассмотрения дела", - говорится в совместном заявлении.
Компании возмущены "безосновательными и необоснованными" выводами регулятора.
"Мы считаем, что действия АМКУ направлены исключительно на политическое преследование бывшего конечного бенефициарного владельца предприятий, Порошенко Петра Алексеевича. Не случайно это решение регулятора вполне совпадает по времени с новой политически мотивированной атакой правоохранительной системы на пятого президента Украины", - заявили компании.
Производители указывают, что АМКУ не исследовал взаимозаменяемость патоки крахмальной кукурузной с другими видами патоки, произведенной из другого сырья (например, пшеницы), и сосредоточил свое внимание только на продукции предприятий.
Также, по словам компаний с орбиты Roshen, "Днепровский КПК" и "Интеркорн" являются переработчиками сырья, которые не осуществляют реализацию патоки третьим лицам и никоим образом не влияют на формирование цен.
Третья претензия к АМКУ заключается в намеренном лишении компаний их процессуальных прав, в том числе возможности представить регулятору свою позицию по делу.
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