Госпредприятие «Оператор рынка» преобразовано в акционерное общество

Государственное предприятие "Оператор рынка" преобразовано в акционерное общество, 100% акций которого принадлежит государству и не подлежит приватизации.

Согласно сообщению на сайте предприятия в понедельник поздно вечером, приказ №344 "О создании акционерного общества "Оператор рынка" подписан министром энергетики Украины Германом Галущенко 20 декабря 2021 года.

Минэнерго также утвердило новый устав АО "Оператор рынка" с уставным капиталом 103,921 млн грн. Исполняющим обязанности генерального директора АО назначен Александр Гавва, который в начале декабря был назначен и.о. директора ГП.

"Это знаковое событие на рынке электрической энергии Украины, открывающее много новых возможностей для развития "Оператора рынка". Корпоратизация - это, прежде всего, внедрение прозрачной системы корпоративного управления, торговая интеграция с европейскими операторами рынка электроэнергии и воплощение новых проевропейских торговых проектов на площадке компании", - цитируется в сообщении Гавва.

Лицензионные условия хозяйственной деятельности по осуществлению функций оператора рынка предусматривают преобразование его в акционерное общества, 100% акций которого принадлежит государству и не подлежит приватизации или отчуждению другим способом.

"Оператор рынка", созданное в 2019 году на базе ГП "Энергорынок", отвечает за организацию купли-продажи электрической энергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР).

Кабинет министров 28 июля передал Минэнерго полномочия по управлению единым имущественным комплексом госпредприятия "Оператор рынка".

Тогда его глава Роман Сутченко, возглавлявший предприятие почти год после увольнения Владимира Евдокимова, отмечал, что предприятие находится на финальной стадии корпоратизации и, согласно утвержденному плану, регистрация АО должна пройти в июле-августе, после чего на протяжении 10 дней последует регистрация выпуска акций.

После этого "Оператор рынка" планировал до конца текущего года получить лицензии Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на осуществление профессиональной деятельности на рынках капитала и запустить биржевую торговлю электроэнергией на рынке двусторонних договоров, но этого не произошло.

