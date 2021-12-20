Аукцион по приватизации ОГХК не состоялся. Нет желающих

В Фонд государственного имущества поступило две заявки на участие в аукционе по приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), запланированное на 20 декабря 2021 года. Аукцион признан несостоявшимся, поскольку одна из заявок не отвечала требованиям действующего законодательства, сообщает пресс-служба ФГИ.

"По несоответствию требованиям закона "О приватизации государственного и коммунального имущества" заявки одного из двух претендентов на участие в аукционе, торги не могут быть проведены при наличии только одного участника", - отмечается в заявлении.

Сообщается, что дата проведения аукциона будет определена отдельно.

АО "ОГХК" один из крупнейших в мире производителей титанового сырья, которое имеет 4% мирового рынка и входит в Топ-10 в мире по объемам производства, является лидером по выпуску ильменитового, рутилового и цирконового концентратов в Украине и Европе.