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Аукцион по приватизации ОГХК не состоялся. Нет желающих
11:57 20.12.2021 |
В Фонд государственного имущества поступило две заявки на участие в аукционе по приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), запланированное на 20 декабря 2021 года. Аукцион признан несостоявшимся, поскольку одна из заявок не отвечала требованиям действующего законодательства, сообщает пресс-служба ФГИ.
"По несоответствию требованиям закона "О приватизации государственного и коммунального имущества" заявки одного из двух претендентов на участие в аукционе, торги не могут быть проведены при наличии только одного участника", - отмечается в заявлении.
Сообщается, что дата проведения аукциона будет определена отдельно.
АО "ОГХК" один из крупнейших в мире производителей титанового сырья, которое имеет 4% мирового рынка и входит в Топ-10 в мире по объемам производства, является лидером по выпуску ильменитового, рутилового и цирконового концентратов в Украине и Европе.
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