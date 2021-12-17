GSK начала инвестиционный спор против государства Украина

"Велком Лимитед", единственный участник ООО "ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Украина", направил Министерству юстиции Украины уведомление об инвестиционном споре против государства Украина с целью защиты своих прав.

Как сообщается в пресс-релизе фармкомпании, инвестиционный спор связан с принятым Антимонопольным комитетом Украины решением наложить штраф в размере 4,8 млн грн на "GSK Украина" в связи с принятыми АМКУ решениями о якобы нарушении ООО "ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Украина" ("GSK Украина") и украинскими дистрибьюторами законодательства о защите экономической конкуренции.

"GSK считает, что решение АМКУ нарушает права GSK как иностранного инвестора в соответствии с соглашением между Великобританией и Украиной о содействии и взаимной защите инвестиций", - сообщается в пресс-релизе фармкомпании.

При этом указано, что GSK надеется на всестороннее и основательное рассмотрение уведомления об инвестиционном споре с применением механизмов указанного соглашения.

"Убеждены, что мирное урегулирование инвестиционного спора будет в наилучших интересах государства и инвесторов", - подчеркивают в компании.

GSK – один из мировых лидеров фармацевтической индустрии, который занимается научными исследованиями в области фармацевтики и здравоохранения.