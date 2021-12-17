Финансовые новости
- |
- 17.12.21
- |
- 09:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В ПриватБанке заговорили о его приватизации в 2024 году за очень большую сумму
09:06 17.12.2021 |
Если правительство примет окончательное решение о приватизации ПриватБанка, он может быть продан в 2024 году за очень большую сумму, сообщает издание "НВ" со ссылкой на слова главы правления ПриватБанка Герхард Беш.
"Мы планируем провести приватизацию, если акционер окончательно примет такое решение в 2024 году. Это не за горами. Время бежит очень быстро. Относительно цены я думаю, что сейчас было бы слишком рано и непрофессионально давать публичную оценку", - заявил Беш на организованном медиахолдингом НВ гала-ивенте "Украина и мир 2022" в четверг вечером.
По его мнению, учитывая результаты деятельности банка за последние годы, а также план на следующие три года, "это актив, который будет иметь очень высокую продажную цену".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Запуганный человек с комплексом Наполеона». Откуда пошла волна обсуждения психики Зеленского
|Под знаком тройки. Почему саммит Восточного партнерства оказался успешным для Украины
|«Боевое дежурство». В материалах российского суда признается – на Донбассе есть войска РФ
|Дело на $2 млрд. Зачем Зеленский решил ввязаться в войну с профсоюзами
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В ПриватБанке заговорили о его приватизации в 2024 году за очень большую сумму
|В ГНС отреагировали на миллиардное доначисление налогов «Синево»
|«Ашан» откроет 16 магазинов формата pick up point по итогам 2021 г.
|В «Синево» заявили, что ГНС доначислила им 1,1 миллиарда налогов
|Суд отклонил жалобы «Укрэнерго» и обязал выплатить компаниям Ахметова более миллиарда гривен
|«Антонов» построит пять самолетов для национальной авиакомпании UNA
Это интересно
|Oppo представила смарт-очки Air Glass с функциями умных часов и переводчиком
|В BMW объяснили, почему назвали новый большой кроссовер XM, а не X8
|Хакеры впервые за три года украли деньги банка с его корсчета в российском ЦБ
|США покроет сеть из полумиллиона зарядок для электрокаров
|Уязвимости в миллиардах модулей Wi-Fi и Bluetooth позволяют красть пароли и данные
|Космические силы США проверяют готовность противостоять атакам на спутники
|В Швейцарии разработали экологичную яхту Aquon One с неограниченным запасом хода