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НБУ разрешил Ярославскому получить контроль над страховой компанией Оранта
11:03 14.12.2021 |
Национальный банк Украины (НБУ) 10 декабря согласовал Александру Ярославскому опосредованное владение 50,1047% голосующих акций (50,0035% уставного капитала) Национальной страховой компании "Оранта" (Киев), а ООО "НС-Финанс" (Киев) - прямое владение данными акциями, сообщается на сайте центробанка.
Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 18 ноября 2021 года предоставил ООО "НС-Финанс" разрешение на приобретения акций НАСК "Оранта", что обеспечило превышение 50% голосов в высшем органе управление компании, сообщил АМКУ.
19 сентября 2021 года, Центральный депозитарий ценных бумаг уведомил страховщика, что ООО "НС-Финанс", владеющее 24,941% акций НАСК "Оранта", увеличило свой пакет до 49,890% акций.
16 сентября 2021 года АМКУ предоставил ООО "НС-Финанс" разрешение на приобретения акций НАСК "Оранта", что обеспечит превышение 25% голосов в высшем органе управление компании.
Согласно Единому государственному реестру юридических, физических лиц-предпринимателей, ООО "НС-Финанс" зарегистрировано в ноябре 2020 года. Основным бенефициарием с правом голоса 99,99% является Александр Ярославский, директором - Александр Чорный.
Уставный капитал ООО составляет 43,4 млн грн.
НАСК "Оранта" является правопреемником "Укргосстраха", основанного 25 ноября 1921 года. В 1993 году "Укргосстрах" был преобразован, его учредителем со стороны государства выступил Фонд госимущества Украины (ФГИ). В 2007 году ФГИ продал инвестору последний пакет акций, находящийся в государственной собственности.
Свою деятельность страховщик осуществляет на основании 33 лицензий: 15 обязательных и 18 добровольных видов страхования.
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