Fozzy Group заинтересована в покупке сети Эко маркет – НВ

Второй по объему в Украине ритейлер Fozzy Group, который развивает продовольственные сети Сильпо, Фора, Fozzy, заинтересован в покупке сети Эко маркет, сообщает НВ Бизнес.

Изданию подтвердили переговори о сделке три источника: директор продовольственной сети, руководитель компании-поставщика и инвестиционный банкир.

"Собственники двух компаний проводили переговоры. Но решение о продаже бизнеса пока не принято", - цитирует НВ Бизнес инвестбанкира на условиях анонимности.

Информацию о переговорах двух сетей, которая появилась на рынке полтора месяца назад, подтвердил и директор компании-поставщика.

По его словам, Эко маркет не выставлялся на продажу, но владелец сети Святослав Нечитайло планирует принимать решение о продаже в зависимости от эффективности работы компании в январе и по итогам года.

НВ сообщает, что в этом году Эко маркет уже продала два своих магазина в Киевской области Fozzy Group, на месте которых открылось Сильпо.

В то же время, в Эко маркет опровергли информацию о продаже сети, а уменьшение количества магазинов в сети связывают с желанием оптимизировать затраты и закрыть убыточные торговые точки.

В Fozzy Group на запрос НВ Бизнес не ответили.

НВ сообщает, что конкуренция на киевском рынке розничной торговли очень жесткая, поэтому покупка бизнеса сети может оказаться самым эффективным инструментом для развития Fozzy Group.

Руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий объясняет, что компании начинают развиваться за счет покупки бизнеса конкурентов, когда у менеджмента складывается впечатление, что рынок насыщен.

"И расширять свою сеть, чтобы не допускать каннибализации в рамках одной сети, уже не получается", - добавляет он.

То, что киевский рынок действительно конкурентен, признает и директор GT Partners Ukraine Игорь Гугля. По его данным, в столице работает 30 розничных сетевых операторов, а насыщенность торговыми площадями сетевой розницы составляет 220 кв. м. на 1 000 жителей. В среднем по стране этот показатель гораздо меньше и составляет 70-80 кв. м.

Компания Владимира Костельмана, Олега Сотникова, Романа Чигиря и Юрия Гнатенко Fozzy Group сейчас стремительно развивается. За три квартала, по данным исследовательской компании GT Partners Ukraine, она открыла 74 магазина - это больше всех среди ритейлеров в стране.

Эко маркет принадлежит совладельцу алкогольной корпорации Bayadera Group Святославу Нечитайло. У Эко маркета 137 магазинов в 15 областях страны.